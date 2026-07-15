Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова призвала ЮНЕСКО и другие структуры оценить содержание под стражей во Франции российской активистки Анны Новиковой.
- Ей предъявили обвинения в "сговоре с иностранным государством" и "заговоре с целью совершения преступления".
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва призывает ЮНЕСКО и другие структуры оценить содержание под стражей во Франции российской активистки, основательницы некоммерческой организации SOS Donbass Анны Новиковой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления". Прокуратура Парижа в среду высказалась против освобождения Новиковой под судебный надзор.
"Мы призываем и ЮНЕСКО, и ее секретариат, и соответствующие органы и структуры дать надлежащую оценку этим вопиющим фактам несвободы слова", - сказала Захарова на брифинге для СМИ, комментируя ситуацию с Новиковой.
По оценке уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, "вина" Новиковой заключается лишь в том, что она стремилась к правде на Западе и помогала мирным жителям Донбасса.