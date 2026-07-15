МИД призвал ЮНЕСКО прокомментировать задержание основательницы SOS Donbass

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Москва призывает ЮНЕСКО и другие структуры оценить содержание под стражей во Франции российской активистки, основательницы некоммерческой организации SOS Donbass Анны Новиковой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По оценке уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, "вина" Новиковой заключается лишь в том, что она стремилась к правде на Западе и помогала мирным жителям Донбасса.