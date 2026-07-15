МИД выразил обеспокоенность гуманитарной обстановкой в Афганистане

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия обеспокоена тяжелой гуманитарной обстановкой в Афганистане, заявила Захарова.

Политизацию международной помощи со стороны коллективного Запада она назвала основной причиной кризиса в стране.

Дипломат отметила, что Москва продолжит оказывать посильное гуманитарное содействие.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия обеспокоена тяжелой гуманитарной обстановкой в Афганистане, включая высокую младенческую смертность и распространение полиомиелита, которая во многом вызвана политизацией международной помощи Кабулу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обеспокоены сложившейся в Исламском Эмирате Афганистан тяжелой гуманитарной обстановкой, в частности, высокой младенческой смертностью и распространением полиомиелита", - сказала Захарова на брифинге

Дипломат привела данные ВОЗ , согласно которым, с 2025 по 2026 год в приграничных с Пакистаном районах Афганистана зарегистрирован 21 случай полиомиелита, при этом дети в возрасте до десяти лет фактически не вакцинированы. Также в стране сохраняется высокий показатель неонатальной смертности: 33,1% на тысячу рождений, что почти вдвое выше средних общемировых показателей, подчеркнула она.

"В качестве основной причины сложившейся в стране кризисной гуманитарной ситуации видим беспрецедентную, беспринципную политизацию международной помощи Кабулу так называемым коллективным Западом", - добавила Захарова.

По ее словам, в результате санкционной политики западных стран сокращаются объемы международного финансирования гуманитарных программ для Афганистана, и незаконная заморозка афганских банковых авуаров лишает правительства страны возможности профинансировать антикризисные меры из госбюджета.

"В очередной раз требуем от так называемых "поборников демократии" вернуть афганскому народу принадлежащие ему авуары, прекратить искусственно политизировать тему гуманитарной помощи Афганистану", - отметила Захарова.