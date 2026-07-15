МИД приветствовал присоединение Тонга к запрету ядерных испытаний

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия приветствует присоединение Королевства Тонга к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что 7 июля это тихоокеанское королевство присоединилось к ДВЗЯИ. Оно стало 179-м государством, ратифицировавшим документ.