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МИД приветствовал присоединение Тонга к запрету ядерных испытаний - РИА Новости, 15.07.2026
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18:16 15.07.2026
МИД приветствовал присоединение Тонга к запрету ядерных испытаний

МИД приветствовал присоединение Тонга к ДВЗЯИ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия приветствует присоединение Тонга к ДВЗЯИ, заявил МИД.
  • Королевство присоединилось к договору 7 июля и стало 179-м государством, ратифицировавшим документ.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия приветствует присоединение Королевства Тонга к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что 7 июля это тихоокеанское королевство присоединилось к ДВЗЯИ. Оно стало 179-м государством, ратифицировавшим документ.
"Россия приветствует данный шаг, который является вкладом в достижение целей универсализации ДВЗЯИ и обеспечения его скорейшего вступления в силу", - сказала Захарова на брифинге.
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