Россияне лидируют в сфере медицинского туризма в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия входит в число крупнейших рынков медицинского туризма для Турции.
- В первом квартале 2026 года Турция оказала медицинские услуги более чем 300 тысячам иностранных пациентов, а доходы отрасли за этот период превысили 761 миллион долларов.
- Среди россиян, приезжающих в Турцию на лечение, наиболее востребованы стоматологические услуги, трансплантация волос, пластическая хирургия, офтальмология, ортопедия, программы ЭКО и комплексные медицинские обследования.
АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. Россия входит в число крупнейших рынков медицинского туризма для Турции, где россияне чаще всего проходят стоматологическое лечение, трансплантацию волос, пластические и офтальмологические операции, ЭКО, сообщила РИА Новости турецкий терапевт, владелец сети клиник в Анкаре Дилек Шенгюль.
По ее словам, открытые источники показывают, что в первом квартале 2026 года Турция оказала медицинские услуги более чем 300 тысячам иностранных пациентов, а доходы отрасли за этот период превысили 761 миллион долларов.
"Россия остается одним из ключевых рынков для турецкого медицинского туризма наряду с Германией, Великобританией, Ираком, Азербайджаном, Ливией и странами Персидского залива", - отметила Шенгюль.
Эксперт сообщила, что устойчивый рост числа иностранных пациентов связан с сочетанием высокого качества медицинской помощи, современной инфраструктуры, конкурентоспособных цен и широкого спектра услуг - от высокотехнологичных операций до стоматологии, трансплантологии, пластической хирургии и реабилитации.
По словам Шенгюль, крупнейшими источниками медицинских туристов для Турции остаются Германия, Великобритания, Ирак, Азербайджан, Россия, Ливия и государства Персидского залива.
"Среди россиян, приезжающих в Турцию на лечение, наиболее востребованы стоматологические услуги, трансплантация волос, пластическая хирургия, офтальмология, ортопедия, программы ЭКО и комплексные медицинские обследования (check-up). Популярность турецких клиник объясняется сочетанием относительно доступных цен, современного оборудования, коротких сроков ожидания и возможностью совместить лечение с отдыхом на курортах страны", - сказала врач.
Турция входит в число мировых лидеров в сфере медицинского туризма благодаря современным клиникам, относительно невысокой стоимости лечения и развитой транспортной доступности. Наибольшим спросом среди иностранных пациентов пользуются пластическая хирургия, стоматология, трансплантация волос, офтальмология, онкология, ортопедия и программы комплексной диагностики. Основными центрами медицинского туризма являются Стамбул, Анкара, Измир и Анталья.
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