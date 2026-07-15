В России хотят зарегистрировать товарный знак "Дух Анкориджа"

Переговоры президентов России и США прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что "дух Анкориджа" – по его словам, – это набор пониманий, достигнутых во время переговоров РФ и США на Аляске.