В России хотят зарегистрировать товарный знак "Дух Анкориджа"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман Михайлович Масленников подал заявку на регистрацию товарного знака "Дух Анкориджа" для продажи парфюмерии в России.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Товарный знак "Дух Анкориджа" хотят зарегистрировать в России для продажи парфюмерии, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака "Дух Анкориджа" поступила в ведомство в июле текущего года. Заявителем выступил Масленников Роман Михайлович.
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Под брендом "Дух Анкориджа" планируется продавать духи, туалетную воду и парфюмерные изделия.
Кроме того, в июне в Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака "Анкоридж". В качестве заявителя указано общество с ограниченной ответственностью "Интерьер-Центр". В случае успешной регистрации под этим товарным знаком компания сможет продавать в России диваны, шкафы, кровати и другую мебель.
Переговоры президентов России и США прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что "дух Анкориджа" – по его словам, – это набор пониманий, достигнутых во время переговоров РФ и США на Аляске.