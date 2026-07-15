Краткий пересказ от РИА ИИ Россия будет добиваться от нового генсекретаря ООН списка «жертв» провокации в Буче.

Василий Небензя заявил, что РФ будет ставить вопрос о списке погибших в Буче, пока не получит ответ.

В Минобороны РФ заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы о событиях в Буче являются украинской провокацией.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия будет и от нового генсекретаря ООН добиваться предоставления ей списка "жертв" провокации в Буче, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что нынешний генсекретарь ООН Антониу Гутерреш уходит от вопроса по списку якобы погибших в Буче.

"Будем ставить (вопрос перед генсекретарем - ред.), пока не ответят. То, что нам отвечают, это профанация", - сказал Небензя на вопрос о том, будет ли РФ добиваться предоставления списка и после смены генсека ООН.

В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.