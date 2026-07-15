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Небензя: Россия будет добиваться предоставления списка "жертв" в Буче - РИА Новости, 15.07.2026
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06:27 15.07.2026
Небензя: Россия будет добиваться предоставления списка "жертв" в Буче

Небензя: Россия будет добиваться от нового генсека ООН списка "жертв" в Буче

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет добиваться от нового генсекретаря ООН списка «жертв» провокации в Буче.
  • Василий Небензя заявил, что РФ будет ставить вопрос о списке погибших в Буче, пока не получит ответ.
  • В Минобороны РФ заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы о событиях в Буче являются украинской провокацией.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия будет и от нового генсекретаря ООН добиваться предоставления ей списка "жертв" провокации в Буче, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что нынешний генсекретарь ООН Антониу Гутерреш уходит от вопроса по списку якобы погибших в Буче.
"Будем ставить (вопрос перед генсекретарем - ред.), пока не ответят. То, что нам отвечают, это профанация", - сказал Небензя на вопрос о том, будет ли РФ добиваться предоставления списка и после смены генсека ООН.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Срок полномочий Гутерреша заканчивается 31 декабря 2026 года. На роль его преемника претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Саль, экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт.
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