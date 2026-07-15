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Туристам рассказали, что следует учесть при поездке на юг Китая летом - РИА Новости, 15.07.2026
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Туризм
 
05:13 15.07.2026
Туристам рассказали, что следует учесть при поездке на юг Китая летом

При планировании поездки на юг Китая летом нужно учесть высокую температуру

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лето на юге Китая — это период высокой температуры, повышенной влажности и активных циклонов.
  • Российские дипломаты рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездки и следить за прогнозами, особенно в пик жары и активности тайфунов с июля по сентябрь.
  • При объявлении штормового предупреждения рекомендуется избегать прибрежных зон, переносить экскурсии, следовать указаниям местных органов власти и не заходить в воду при закрытии пляжей.
ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. При планировании летнего отдыха на юге Китая следует учитывать, что это период высокой температуры, повышенной влажности и активных циклонов, рассказали РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу.
В консульский округ генконсульства РФ в Гуанчжоу входят провинции Гуандун, Фуцзянь, Хайнань, Цзянси, Юньнань и Гуанси-Чжуанский автономный район.
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"Южные провинции Китая богаты красивыми природными ландшафтами, культурными достопримечательностями и пляжами – здесь можно увидеть живописные горы, тропические парки, старинные храмы, а также современные мегаполисы и уютные прибрежные курорты", - сообщили в генеральном консульстве.
Подчеркивается, что на юге Китая доброжелательно и приветливо относятся к российским туристам, "но, если вы приезжаете сюда в первый раз и не владеете китайским языком, советуем заручиться поддержкой русскоязычного гида или переводчика, это поможет избежать недопониманий при общении с местными жителями, упростит навигацию и сделает знакомство с регионом комфортнее".
Российские дипломаты напомнили, что лето на юге Китая – это период высокой температуры, повышенной влажности и активных циклонов. Чтобы отдых прошел безопасно, генконсульство рекомендует учитывать данные факторы при планировании поездки.
"Пик жары и активности тайфунов приходится на июль - сентябрь, поэтому перед поездкой и в ходе нее регулярно проверяйте прогнозы погоды, например на официальных сайтах метеорологических служб КНР, на страницах генконсульства в соцсетях, а также у сотрудников отелей", - добавили в генконсульстве.
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При объявлении штормового предупреждения рекомендуется избегать прибрежных зон, перенести экскурсии, связанные с морем или на открытом воздухе, следовать указаниям местных органов власти и туркомпаний.
Вместе с тем категорически не рекомендовано заходить в воду во время закрытия пляжей.
"Если вы "застряли" из-за задержки рейса или других обстоятельств, связанных с погодой, обратитесь за содействием к представителям турфирмы, страховой компании или авиаперевозчику для решения вопросов, связанных с продлением проживания в отеле и переносом даты вылета", - подчеркнули в генконсульстве.
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