Туристам рассказали, что следует учесть при поездке на юг Китая летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лето на юге Китая — это период высокой температуры, повышенной влажности и активных циклонов.
- Российские дипломаты рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездки и следить за прогнозами, особенно в пик жары и активности тайфунов с июля по сентябрь.
- При объявлении штормового предупреждения рекомендуется избегать прибрежных зон, переносить экскурсии, следовать указаниям местных органов власти и не заходить в воду при закрытии пляжей.
ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. При планировании летнего отдыха на юге Китая следует учитывать, что это период высокой температуры, повышенной влажности и активных циклонов, рассказали РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу.
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"Южные провинции Китая богаты красивыми природными ландшафтами, культурными достопримечательностями и пляжами – здесь можно увидеть живописные горы, тропические парки, старинные храмы, а также современные мегаполисы и уютные прибрежные курорты", - сообщили в генеральном консульстве.
Подчеркивается, что на юге Китая доброжелательно и приветливо относятся к российским туристам, "но, если вы приезжаете сюда в первый раз и не владеете китайским языком, советуем заручиться поддержкой русскоязычного гида или переводчика, это поможет избежать недопониманий при общении с местными жителями, упростит навигацию и сделает знакомство с регионом комфортнее".
Российские дипломаты напомнили, что лето на юге Китая – это период высокой температуры, повышенной влажности и активных циклонов. Чтобы отдых прошел безопасно, генконсульство рекомендует учитывать данные факторы при планировании поездки.
"Пик жары и активности тайфунов приходится на июль - сентябрь, поэтому перед поездкой и в ходе нее регулярно проверяйте прогнозы погоды, например на официальных сайтах метеорологических служб КНР, на страницах генконсульства в соцсетях, а также у сотрудников отелей", - добавили в генконсульстве.
При объявлении штормового предупреждения рекомендуется избегать прибрежных зон, перенести экскурсии, связанные с морем или на открытом воздухе, следовать указаниям местных органов власти и туркомпаний.
Вместе с тем категорически не рекомендовано заходить в воду во время закрытия пляжей.
"Если вы "застряли" из-за задержки рейса или других обстоятельств, связанных с погодой, обратитесь за содействием к представителям турфирмы, страховой компании или авиаперевозчику для решения вопросов, связанных с продлением проживания в отеле и переносом даты вылета", - подчеркнули в генконсульстве.