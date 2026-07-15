Туристам рассказали, что следует учесть при поездке на юг Китая летом

Краткий пересказ от РИА ИИ Лето на юге Китая — это период высокой температуры, повышенной влажности и активных циклонов.

Российские дипломаты рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездки и следить за прогнозами, особенно в пик жары и активности тайфунов с июля по сентябрь.

При объявлении штормового предупреждения рекомендуется избегать прибрежных зон, переносить экскурсии, следовать указаниям местных органов власти и не заходить в воду при закрытии пляжей.

ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. При планировании летнего отдыха на юге Китая следует учитывать, что это период высокой температуры, повышенной влажности и активных циклонов, рассказали РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу.

В консульский округ генконсульства РФ Гуанчжоу входят провинции Гуандун, Фуцзянь, Хайнань, Цзянси, Юньнань и Гуанси-Чжуанский автономный район.

"Южные провинции Китая богаты красивыми природными ландшафтами, культурными достопримечательностями и пляжами – здесь можно увидеть живописные горы, тропические парки, старинные храмы, а также современные мегаполисы и уютные прибрежные курорты", - сообщили в генеральном консульстве.

Подчеркивается, что на юге Китая доброжелательно и приветливо относятся к российским туристам, "но, если вы приезжаете сюда в первый раз и не владеете китайским языком, советуем заручиться поддержкой русскоязычного гида или переводчика, это поможет избежать недопониманий при общении с местными жителями, упростит навигацию и сделает знакомство с регионом комфортнее".

Российские дипломаты напомнили, что лето на юге Китая – это период высокой температуры, повышенной влажности и активных циклонов. Чтобы отдых прошел безопасно, генконсульство рекомендует учитывать данные факторы при планировании поездки.

"Пик жары и активности тайфунов приходится на июль - сентябрь, поэтому перед поездкой и в ходе нее регулярно проверяйте прогнозы погоды, например на официальных сайтах метеорологических служб КНР, на страницах генконсульства в соцсетях, а также у сотрудников отелей", - добавили в генконсульстве.

При объявлении штормового предупреждения рекомендуется избегать прибрежных зон, перенести экскурсии, связанные с морем или на открытом воздухе, следовать указаниям местных органов власти и туркомпаний.

Вместе с тем категорически не рекомендовано заходить в воду во время закрытия пляжей.