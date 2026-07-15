Магазины начнут тщательнее отслеживать качество продуктов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 сентября российские магазины должны будут тщательнее отслеживать качество товаров: за продажу просроченных продуктов, подлежащих маркировке, начнут начислять автоматические штрафы.
- Система будет фиксировать факт продажи просроченного товара на кассе, формировать проект постановления о нарушении и направлять его в личный кабинет организации-нарушителя на портале «Госуслуги».
- Росздравнадзор выступил с предложением распространить автоматические штрафы и на фармацевтическую отрасль.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские магазины с 1 сентября должны будут тщательнее отслеживать качество товаров - за просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы, рассказал РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") Михаил Дубин.
В июне прошлого года он говорил, что в России разрабатывают автоматическое начисление штрафов для продавцов просроченной продукции, подлежащей маркировке. Они будут работать по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически.
"С 1 сентября автоштрафы затронут те товарные группы, где есть срок годности - прежде всего продукты питания... И для всех товарных групп, где предусмотрен срок годности, - это продажа просроченного товара", - сообщил он.
Он объяснил, что система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган на подписание. После этого постановление направляется в личный кабинет организации-нарушителя на портале "Госуслуги", а затем налагается штраф.
Кроме того, Дубин добавил, что Росздравнадзор выступил с предложением распространить автоматические штрафы и на фармотрасль. "Если такое решение будет принято на государственном уровне, мы как оператор системы маркировки готовы технически это обеспечить", - заверил он.
В России будут маркировать частные клиники и магазины
12 июля, 04:55