В иранской провинции Хормозган прогремел ряд взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Звуки взрывов слышны в восточной акватории иранской провинции Хормозган.
- Шахрестан Сирик, где слышны взрывы, находится у входа в Ормузский пролив и подвергается атакам.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в восточной акватории иранской провинции Хормозган, передает агентство Mehr.
"Звуки нескольких взрывов были слышны в шахрестане Сирик (в провинции Хормозган - ред.). Судя по всему, эти звуки связаны с перестрелками в Персидском заливе и Ормузском проливе", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Mehr, шахрестан Сирик находится у входа в Ормузский пролив, а в последние дни порты и коммуникационные вышки в этом районе подвергались атакам.