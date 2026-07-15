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В иранской провинции Хормозган прогремел ряд взрывов - РИА Новости, 15.07.2026
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01:14 15.07.2026
В иранской провинции Хормозган прогремел ряд взрывов

Mehr: в восточной акватории иранской провинции Хормозган прогремели взрывы

© REUTERS / IRGC/WANAЗапуск ракеты
Запуск ракеты - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / IRGC/WANA
Запуск ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Звуки взрывов слышны в восточной акватории иранской провинции Хормозган.
  • Шахрестан Сирик, где слышны взрывы, находится у входа в Ормузский пролив и подвергается атакам.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в восточной акватории иранской провинции Хормозган, передает агентство Mehr.
"Звуки нескольких взрывов были слышны в шахрестане Сирик (в провинции Хормозган - ред.). Судя по всему, эти звуки связаны с перестрелками в Персидском заливе и Ормузском проливе", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Mehr, шахрестан Сирик находится у входа в Ормузский пролив, а в последние дни порты и коммуникационные вышки в этом районе подвергались атакам.
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