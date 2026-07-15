Резидент ОЭЗ Москвы в 13 раз увеличил инвестиции в разработки

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", выпускающий оптоэлектронные устройства для высокоскоростной оптоволоконной связи, по итогам первого квартала этого года увеличил вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 13 раз, указал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Это позволило нарастить объемы высокотехнологичного производства в 1,1 раза.

Заммэра добавил, что столица активно поддерживает развитие наукоемких производств по поручению московского градоначальника Сергея Собянина. Резиденты ОЭЗ столицы пользуются льготами и преференциями, за счет чего могут сосредоточиться на научных разработках.

"Так, за первые три месяца 2026 года одна из компаний вложила в НИОКР 718 миллионов рублей. Общий объем инвестиций в создание новой продукции с начала деятельности в ОЭЗ превысил 930 миллионов рублей. Резидент уже запустил опытно-промышленное производство первого в России высокоскоростного оптического трансивера для российского телекома. Изделие создано на базе фотонных интегральных схем, которые также производятся в столице — на площадке Московского центра фотоники", — приводит слова Ликсутова пресс-служба особой экономической зоны "Технополис Москва".

Компания "Неорос" разрабатывает и производит оптические трансиверы —устройства, которые устанавливаются в сетевое оборудование и отвечают за прием и передачу данных. Они нужны операторам связи, банкам, государственным структурам.

Предприятие выпускает трансиверы со скоростью передачи данных до 800 гигабит в секунду. Это стандарт для крупных дата-центров по всему миру. Один такой канал способен без задержек передавать восемь миллионов потоковых видео в формате 8К одновременно. Устройства создаются на новой автоматизированной линии, которую ранее запустил Собянин. Ее главная особенность — применение технологии chip-on-board, при которой чип монтируется напрямую на плату без корпуса, что повышает плотность компоновки.

Параллельно компания создает оборудование для спектрального уплотнения. Технология позволяет передавать по одному волокну сразу несколько независимых каналов на разных длинах волн. В итоге пропускная способность увеличивается без прокладки новых кабелей.

"Технополис Москва" в этом году празднует свое 20-летие. За это время проект превратился в ключевой хаб отечественной промышленности, определяющий технологический суверенитет страны. На данный момент свыше 240 компаний расположили производство на 10 площадках ОЭЗ площадью 430 гектаров. Они представляют такие отрасли, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.

Москва активно развивает инвестиционный климат и промышленный потенциал. Благодаря городским решениям растет производительность труда и эффективность производств. Мероприятия, проходящие в рамках этого, вносят вклад в реализацию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".