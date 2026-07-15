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Более 170 домов обновят на востоке Москвы в этом году - РИА Новости, 15.07.2026
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Более 170 домов обновят на востоке Москвы в этом году

Капитальный ремонт проведут в 179 домах на востоке Москвы в этом году

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗамена лифта в многоквартирном доме
Замена лифта в многоквартирном доме - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Замена лифта в многоквартирном доме. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Работы в рамках программы капитального ремонта проведут в 179 домах на востоке Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2026 году обновят 179 домов в Восточном административном округе столицы. Работы проведут в рамках программы капитального ремонта жилого фонда Москвы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самое высокое здание, где пройдет капитальный ремонт в этом году, находится в районе Ивановское. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы уже выполнили ремонт межпанельных швов, установили кронштейны, а также провели утепление стен плитами из минеральной ваты. По всему фасаду установят корзины для кондиционеров, в доме приведут в порядок балконы: обновят плиты, обработают и окрасят бетонные экраны.
"Самый длинный дом, где пройдут работы, состоит из 10 подъездов. Он находится в районе Гольяново… В этом году специалисты обновят фасад и крышу дома, приведут в порядок подвальные помещения и заменят магистрали инженерных систем", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в программу капитального ремонта 2026 года также вошел пятиэтажный дом в районе Сокольники. На объекте идут работы по обновлению фасада, крыши, подвала, а также замене инженерных систем. Специалисты уже расчистили поверхности и отремонтировали штукатурный слой и кирпичную кладку.
"В планах - восстановление архитектурных элементов и окраска фасада современными акриловыми красками... В подвале также проведут ремонт, а еще обновят систему электроснабжения и магистрали центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения", - подчеркивается в сообщении.
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