Более 170 домов обновят на востоке Москвы в этом году

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Работы в рамках программы капитального ремонта проведут в 179 домах на востоке Москвы в этом году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В 2026 году обновят 179 домов в Восточном административном округе столицы. Работы проведут в рамках программы капитального ремонта жилого фонда Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самое высокое здание, где пройдет капитальный ремонт в этом году, находится в районе Ивановское. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы уже выполнили ремонт межпанельных швов, установили кронштейны, а также провели утепление стен плитами из минеральной ваты. По всему фасаду установят корзины для кондиционеров, в доме приведут в порядок балконы: обновят плиты, обработают и окрасят бетонные экраны.

"Самый длинный дом, где пройдут работы, состоит из 10 подъездов. Он находится в районе Гольяново… В этом году специалисты обновят фасад и крышу дома, приведут в порядок подвальные помещения и заменят магистрали инженерных систем", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что в программу капитального ремонта 2026 года также вошел пятиэтажный дом в районе Сокольники. На объекте идут работы по обновлению фасада, крыши, подвала, а также замене инженерных систем. Специалисты уже расчистили поверхности и отремонтировали штукатурный слой и кирпичную кладку.