Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер заявил, что планы Берлина по продвижению членства Украины в ЕС лягут тяжким бременем на немецких налогоплательщиков.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного членства в ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне.

Фронмайер заверил, что в случае прихода к власти в Германии партии "Альтернатива для Германии" "вступления Украины в ЕС за счет немецких налогоплательщиков не будет".

БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Планы Берлина по продвижению членства Украины в ЕС лягут тяжким бременем на плечи немецких налогоплательщиков, заявил депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала в мае о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного членства в ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.

"Вступление Украины в ЕС принесет немцам лишь колоссальные расходы", - написал Фронмайер в своем аккаунте в соцсети Х.

В этой связи политик раскритиковал планы правительства ФРГ по евроинтеграции Киева, задавшись вопросом о степени личной ответственности Мерца за подобные шаги.

Фронмайер заверил, что в случае прихода к власти в Германии АдГ "вступления Украины в ЕС за счет немецких налогоплательщиков не будет".

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.