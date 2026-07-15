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Депутат АдГ Фронмайер раскритиковал планы Берлина по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 15.07.2026
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17:20 15.07.2026
Депутат АдГ Фронмайер раскритиковал планы Берлина по членству Украины в ЕС

Депутат Фронмайер: вступление Украины в ЕС принесет немцам колоссальные расходы

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер заявил, что планы Берлина по продвижению членства Украины в ЕС лягут тяжким бременем на немецких налогоплательщиков.
  • Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного членства в ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне.
  • Фронмайер заверил, что в случае прихода к власти в Германии партии "Альтернатива для Германии" "вступления Украины в ЕС за счет немецких налогоплательщиков не будет".
БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Планы Берлина по продвижению членства Украины в ЕС лягут тяжким бременем на плечи немецких налогоплательщиков, заявил депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала в мае о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус ассоциированного членства в ЕС и распространить на нее обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.
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"Вступление Украины в ЕС принесет немцам лишь колоссальные расходы", - написал Фронмайер в своем аккаунте в соцсети Х.
В этой связи политик раскритиковал планы правительства ФРГ по евроинтеграции Киева, задавшись вопросом о степени личной ответственности Мерца за подобные шаги.
Фронмайер заверил, что в случае прихода к власти в Германии АдГ "вступления Украины в ЕС за счет немецких налогоплательщиков не будет".
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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