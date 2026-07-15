Два участка в столичном районе Раменки выставили на торги

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На столичные торги выставили 100% доли в уставном капитале ООО "Специализированный застройщик “Волынская”", которая включает два земельных участка в районе Раменки, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

"На городские торги выставляются лоты как для начинающих инвесторов, так и для большого бизнеса. Например, сейчас предприниматели могут обратить внимание на крупный лот — 100% доли в уставном капитале ООО "Специализированный застройщик “Волынская”". Победитель аукциона получит в собственность два земельных участка вблизи проспекта Генерала Дорохова в районе Раменки. На них он должен будет построить жилые дома, а также финансовые, образовательные, спортивные организации, учреждения сферы общепита и социального обслуживания. Общая площадь объектов не должна превышать 181,1 тысячи квадратных метров", — рассказал Пуртов, его слова привели в пресс-службе ДКП.

Участки находятся между проспектом Генерала Дорохова и Минской улицей. Их общая площадь составляет порядка 17,5 тысячи квадратных метров.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 3 августа. Аукцион пройдет 12 августа на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.