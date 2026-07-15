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Два участка в столичном районе Раменки выставили на торги - РИА Новости, 15.07.2026
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11:02 15.07.2026
Два участка в столичном районе Раменки выставили на торги

В московских Раменках выставили на аукцион два земельных участка

© Фото : Денис ГришкинВид на московский район Раменки
Вид на московский район Раменки - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Денис Гришкин
Вид на московский район Раменки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На столичные торги выставили 100% доли в уставном капитале ООО "Специализированный застройщик “Волынская”", которая включает два земельных участка в районе Раменки, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.
"На городские торги выставляются лоты как для начинающих инвесторов, так и для большого бизнеса. Например, сейчас предприниматели могут обратить внимание на крупный лот — 100% доли в уставном капитале ООО "Специализированный застройщик “Волынская”". Победитель аукциона получит в собственность два земельных участка вблизи проспекта Генерала Дорохова в районе Раменки. На них он должен будет построить жилые дома, а также финансовые, образовательные, спортивные организации, учреждения сферы общепита и социального обслуживания. Общая площадь объектов не должна превышать 181,1 тысячи квадратных метров", — рассказал Пуртов, его слова привели в пресс-службе ДКП.
Участки находятся между проспектом Генерала Дорохова и Минской улицей. Их общая площадь составляет порядка 17,5 тысячи квадратных метров.
Прием заявок на участие в торгах продлится до 3 августа. Аукцион пройдет 12 августа на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
 
РосэлторгКирилл ПуртовМосква
 
 
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