Эксперт оценила возможность запуска производства ракет Patriot на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.

По мнению Дженнифер Кавана, директора по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities, запуск производства ракет для Patriot на Украине до окончания боевых действий крайне нереалистичен.

Кавана считает, что строительство и защита новых производственных объектов в условиях конфликта сделают запуск производства практически невозможным.

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Получение Украиной лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot не позволит наладить их выпуск на украинской территории до окончания боевых действий, заявила РИА Новости директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.

Президент США Дональд Трамп 8 июля допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать их выпуск после получения необходимых технологий.

"Это крайне нереалистично. Необходимо будет построить и защитить новые объекты. Любой такой объект станет одной из главных целей в продолжающемся конфликте. Этот риск сделает практически невозможным запуск необходимого производства, пока продолжаются военные действия", - сказала собеседница агентства.

По словам Каваны, запуск такого производства потребует строительства новых предприятий, защиты инфраструктуры и крупных инвестиций, на которые компании вряд ли согласятся, пока сохраняется угроза ударов.