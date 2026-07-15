Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила возможность запуска производства ракет Patriot на Украине - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 15.07.2026
Эксперт оценила возможность запуска производства ракет Patriot на Украине

Кавана: производить ракеты для Patriot во время боевых действий нереально

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot.
  • По мнению Дженнифер Кавана, директора по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities, запуск производства ракет для Patriot на Украине до окончания боевых действий крайне нереалистичен.
  • Кавана считает, что строительство и защита новых производственных объектов в условиях конфликта сделают запуск производства практически невозможным.
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Получение Украиной лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot не позволит наладить их выпуск на украинской территории до окончания боевых действий, заявила РИА Новости директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.
Президент США Дональд Трамп 8 июля допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать их выпуск после получения необходимых технологий.
"Это крайне нереалистично. Необходимо будет построить и защитить новые объекты. Любой такой объект станет одной из главных целей в продолжающемся конфликте. Этот риск сделает практически невозможным запуск необходимого производства, пока продолжаются военные действия", - сказала собеседница агентства.
По словам Каваны, запуск такого производства потребует строительства новых предприятий, защиты инфраструктуры и крупных инвестиций, на которые компании вряд ли согласятся, пока сохраняется угроза ударов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В США прокомментировали идею разрешить Украине производить Patriot
10 июля, 00:36
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала