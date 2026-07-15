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Зеленский внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером - РИА Новости, 15.07.2026
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23:53 15.07.2026
Зеленский внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером

Зеленский внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером Украины

© REUTERS / Ukrinform via ZUMA Press Wire/Danylo AntoniukСергей Корецкий
Сергей Корецкий - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Ukrinform via ZUMA Press Wire/Danylo Antoniuk
Сергей Корецкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины.
  • Свириденко была уволена с поста премьера, что повлекло за собой отставку всего кабмина.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером Украины, оно будет рассмотрено в ближайшее время, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
Верховную раду Украины поступило представление… Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время", - написал Стефанчук в своем Telegram-канале.
Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что назначение нового главы правительства запланировано на четверг.
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