Силы ПВО за сутки уничтожили 558 беспилотников и восемь авиабомб ВСУ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 558 беспилотников и восемь управляемых авиабомб ВСУ, сообщило Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 558 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что с начала проведения спецоперации ликвидированы: 673 самолета, 284 вертолета, 181724 беспилотных летательных аппарата, 666 зенитных ракетных комплексов, 30163 танка и других боевых бронированных машин, 1758 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35769 орудий полевой артиллерии и минометов, 66525 единиц специальной военной автомобильной техники.