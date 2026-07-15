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Силы ПВО за сутки уничтожили 558 беспилотников и восемь авиабомб ВСУ - РИА Новости, 15.07.2026
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12:52 15.07.2026
Силы ПВО за сутки уничтожили 558 беспилотников и восемь авиабомб ВСУ

МО РФ: силы ПВО за сутки уничтожили 558 украинских беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ПВО
Боевое дежурство ПВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за сутки уничтожили 558 беспилотников и восемь управляемых авиабомб ВСУ.
  • С начала проведения спецоперации ликвидированы сотни самолетов, вертолетов, зенитных ракетных комплексов, тысячи беспилотных летательных аппаратов и единиц различной военной техники.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 558 беспилотников и восемь управляемых авиабомб ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 558 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что с начала проведения спецоперации ликвидированы: 673 самолета, 284 вертолета, 181724 беспилотных летательных аппарата, 666 зенитных ракетных комплексов, 30163 танка и других боевых бронированных машин, 1758 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35769 орудий полевой артиллерии и минометов, 66525 единиц специальной военной автомобильной техники.
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