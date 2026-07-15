ПВО Бахрейна перехватила несколько воздушных атак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы противовоздушной обороны Бахрейна перехватили несколько воздушных атак из Ирана.
ДОХА, 15 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Бахрейна перехватили несколько воздушных атак, сообщило министерство обороны королевства в социальной сети Х.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.