Рейтинг@Mail.ru
ПВО Бахрейна перехватила несколько воздушных атак - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 15.07.2026
ПВО Бахрейна перехватила несколько воздушных атак

Силы ПВО Бахрейна перехватили несколько воздушных атак из Ирана

© REUTERS / StringerДым в Манаме, Бахрейн
Дым в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Stringer
Дым в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы противовоздушной обороны Бахрейна перехватили несколько воздушных атак из Ирана.
ДОХА, 15 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Бахрейна перехватили несколько воздушных атак, сообщило министерство обороны королевства в социальной сети Х.
"Системы противовоздушной обороны сил обороны Бахрейна перехватило несколько воздушных атак из Ирана утром в среду", - уточнило ведомство.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
КСИР заявил об уничтожении комплекса Patriot в Кувейте
Вчера, 06:02
 
В миреИранБахрейнСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала