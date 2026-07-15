Над Белгородской областью сработала система ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Система ПВО сработала над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами.
- По предварительной информации, пострадавших нет.
БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Система ПВО сработала над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил региональный оперштаб.
Ранее в утром среду была дважды объявлена ракетная опасность на территории Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов, она продлилась около 20 минут.
"Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах, добавили в штабе.