Путин призвал внедрять материалы с новыми свойствами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел встречу с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным, на которой обсуждались наработки по созданию и внедрению материалов с новыми свойствами.
- Президент подчеркнул важность востребованности таких материалов в России.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наработки по созданию и внедрению материалов с новыми свойствами должны быть востребованы в России, уверен президент РФ Владимир Путин.
В среду он провел в Кремле встречу с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным. Руководитель компании рассказал президенту в том числе об изучении свойств палладия. Эта работа позволяет создавать материалы, которые обладают новыми сферами применения. Потанин уточнил, что за счет получения новых свойств материала удается завоевывать новые технологические рынки.
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"Но и у нас в стране тоже должно быть это востребовано", - подчеркнул Путин.
Глава "Норникеля" заверил, что компания также думает о внедрении новых материалов в стране. По его словам, это не идет в отрыве от процессов автоматизации и применения современных технологий в тех отраслях, где они могут быть востребованы.