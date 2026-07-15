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Путин призвал внедрять материалы с новыми свойствами - РИА Новости, 15.07.2026
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15:07 15.07.2026
Путин призвал внедрять материалы с новыми свойствами

Путин: внедрение материалов с новыми свойствами должно быть востребовано в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026
Президент РФ Владимир Путин и президент горно-металлургической компании Норильский никель Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел встречу с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным, на которой обсуждались наработки по созданию и внедрению материалов с новыми свойствами.
  • Президент подчеркнул важность востребованности таких материалов в России.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наработки по созданию и внедрению материалов с новыми свойствами должны быть востребованы в России, уверен президент РФ Владимир Путин.
В среду он провел в Кремле встречу с главой "Норникеля" Владимиром Потаниным. Руководитель компании рассказал президенту в том числе об изучении свойств палладия. Эта работа позволяет создавать материалы, которые обладают новыми сферами применения. Потанин уточнил, что за счет получения новых свойств материала удается завоевывать новые технологические рынки.
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"Но и у нас в стране тоже должно быть это востребовано", - подчеркнул Путин.
Глава "Норникеля" заверил, что компания также думает о внедрении новых материалов в стране. По его словам, это не идет в отрыве от процессов автоматизации и применения современных технологий в тех отраслях, где они могут быть востребованы.
Путин на встрече с главой Норникеля - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Потанин рассказал Путину о новых разработках "Норникеля"
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РоссияВладимир ПутинВладимир ПотанинНорильский никельТехнологии
 
 
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