Путин призвал внедрять материалы с новыми свойствами

"Но и у нас в стране тоже должно быть это востребовано", - подчеркнул Путин.

Глава "Норникеля" заверил, что компания также думает о внедрении новых материалов в стране. По его словам, это не идет в отрыве от процессов автоматизации и применения современных технологий в тех отраслях, где они могут быть востребованы.