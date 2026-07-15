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Путин обсудил с Потаниным внедрение отечественного ПО в "Норникеле" - РИА Новости, 15.07.2026
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14:31 15.07.2026
Путин обсудил с Потаниным внедрение отечественного ПО в "Норникеле"

Путин на встрече с Потаниным обсудил внедрение отечественного ПО в "Норникеле"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026
Президент РФ Владимир Путин и президент горно-металлургической компании Норильский никель Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин обсудил с Владимиром Потаниным внедрение отечественного программного обеспечения в "Норникеле".
  • На встрече обсуждались инициативы горно-металлургической компании в области информационных технологий и импортозамещения.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил внедрение отечественного программного обеспечения в "Норникеле" с главой компании Владимиром Потаниным.
Путин и Потанин в среду провели встречу в Кремле. Обсуждались инициативы горно-металлургической компании в области информационных технологий и импортозамещения, в том числе переход "Норникеля" на отечественное программное обеспечение.
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«
"Кто вам делал из наших производителей программное обеспечение?", - поинтересовался Путин на встрече.
Потанин доложил, что компания на площадке индустриального центра компетенций "Металлургия" самостоятельно разрабатывала многие необходимые программы, которые нужно было заместить. Кроме того, глава "Норникеля" отметил, что разработки компании доступны и их коллегам по отрасли.
"То есть вы сделали не только для себя, но и для коллег?", - уточнил президент, на что получил утвердительный ответ Потанина.
"Здорово", - отреагировал Путин.
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ТехнологииРоссияВладимир ПутинВладимир ПотанинНорильский никель
 
 
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