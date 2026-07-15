Путин обсудил с Потаниным внедрение отечественного ПО в "Норникеле"

"Кто вам делал из наших производителей программное обеспечение?", - поинтересовался Путин на встрече.

Потанин доложил, что компания на площадке индустриального центра компетенций "Металлургия" самостоятельно разрабатывала многие необходимые программы, которые нужно было заместить. Кроме того, глава "Норникеля" отметил, что разработки компании доступны и их коллегам по отрасли.

"То есть вы сделали не только для себя, но и для коллег?", - уточнил президент, на что получил утвердительный ответ Потанина.