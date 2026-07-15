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Потанин рассказал Путину о новых разработках "Норникеля" - РИА Новости, 15.07.2026
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14:03 15.07.2026 (обновлено: 15:24 15.07.2026)
Потанин рассказал Путину о новых разработках "Норникеля"

Потанин: ИИ помогает завоевывать рынки, находя новые сферы применения материалов

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Норникеля" Потанин доложил Путину о переходе компании на отечественные разработки в области программного обеспечения.
  • Адаптировавшись к новым условиям рынка, компания вышла на рекордные объемы добычи руды, рассказал он.
  • Добиваться этого помогают современные технологии, в том числе внедрение ИИ.
  • Он позволяет изучать свойства материалов и выходить на новые рынки, предлагая новые сферы применения.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава "Норникеля" Владимир Потанин доложил президенту Владимиру Путину об успехах в области перехода на отечественные разработки.
"Программное обеспечение заменили практически полностью и теперь не зависим от наших некогда западных партнеров", — рассказал он.
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На базе индустриального центра компетенций "Металлургия" инженеры самостоятельно разработали замещение многих необходимых программ. При этом, как отметил глава компании, они доступны и для коллег по отрасли.
"Мы сейчас пытаемся окончательно уйти от зависимости от технологий других стран, с которыми достаточно сложно было работать", — констатировал он.
Это, по словам Потанина, помогло адаптироваться к непростым условиям на рынке.
"Об этом свидетельствует и то, что мы выходим на рекордные объемы добычи руды: в этом году — более 17 миллионов тонн в Норильском промышленном районе", — добавил он.
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А достичь этого удалось в том числе с использованием современных технологий.
"Потому что ресурс традиционного подхода к повышению производительности труда в значительной степени ограничен, поэтому мы применяем и автоматизацию, и даже уже замахнулись на роботизацию горных работ. И все это делаем с применением искусственного интеллекта", — пояснил Потанин.
Последнее помогает изучать свойства материалов и находить новые сферы применения, что, в свою очередь, позволяет завоевывать новые технологические рынки.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, "Норникель" — крупнейшая системообразующая и градообразующая компания, работающая на многих направлениях. Она стала лидером в отрасли горно-металлургической промышленности, крупнейшим производителем палладия и никеля, а также одним из крупнейших производителей платины и меди.
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