Потанин рассказал Путину о новых разработках "Норникеля"

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава "Норникеля" Потанин доложил Путину о переходе компании на отечественные разработки в области программного обеспечения.

Адаптировавшись к новым условиям рынка, компания вышла на рекордные объемы добычи руды, рассказал он.

Добиваться этого помогают современные технологии, в том числе внедрение ИИ.

Он позволяет изучать свойства материалов и выходить на новые рынки, предлагая новые сферы применения.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава "Норникеля" Владимир Потанин доложил президенту Владимиру Путину об успехах в области перехода на отечественные разработки.

"Программное обеспечение заменили практически полностью и теперь не зависим от наших некогда западных партнеров", — рассказал он.

На базе индустриального центра компетенций "Металлургия" инженеры самостоятельно разработали замещение многих необходимых программ. При этом, как отметил глава компании, они доступны и для коллег по отрасли.

"Мы сейчас пытаемся окончательно уйти от зависимости от технологий других стран, с которыми достаточно сложно было работать", — констатировал он.

Это, по словам Потанина , помогло адаптироваться к непростым условиям на рынке.

"Об этом свидетельствует и то, что мы выходим на рекордные объемы добычи руды: в этом году — более 17 миллионов тонн в Норильском промышленном районе", — добавил он.

А достичь этого удалось в том числе с использованием современных технологий.

"Потому что ресурс традиционного подхода к повышению производительности труда в значительной степени ограничен, поэтому мы применяем и автоматизацию, и даже уже замахнулись на роботизацию горных работ. И все это делаем с применением искусственного интеллекта", — пояснил Потанин.

Последнее помогает изучать свойства материалов и находить новые сферы применения, что, в свою очередь, позволяет завоевывать новые технологические рынки.