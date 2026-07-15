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Песков рассказал о сводках по паводку на Урале, поступающих Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин ежедневно получает от МЧС сводки о паводковой ситуации на Урале, заявил Песков.

Он отметил, что региональные власти принимают все необходимые меры.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Путин ежедневно получает сводки по линии МЧС и других ведомств о паводковой ситуации в Свердловской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Региональные власти и органы МЧС принимают все необходимые меры. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия", — сказал он.

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В конце июня в Свердловской области начались сильные дожди, которые привели к паводкам. В пяти населенных пунктах ввели режим ЧС, а в 23 муниципалитетах — режим повышенной готовности. По последним данным, в зоне подтопления оказались более 360 жилых домов и свыше 1,5 тысячи приусадебных участков. В ПВР находятся 67 человек, включая 21 ребенка.

Непогода не покидает регион: в ближайшие сутки спасатели прогнозируют сильные дожди и увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений.