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Песков рассказал о сводках по паводку на Урале, поступающих Путину - РИА Новости, 15.07.2026
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12:59 15.07.2026 (обновлено: 14:07 15.07.2026)
Песков рассказал о сводках по паводку на Урале, поступающих Путину

Песков: Путин регулярно получает сводки по линии МЧС о паводках на Урале

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин ежедневно получает от МЧС сводки о паводковой ситуации на Урале, заявил Песков.
  • Он отметил, что региональные власти принимают все необходимые меры.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Путин ежедневно получает сводки по линии МЧС и других ведомств о паводковой ситуации в Свердловской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Региональные власти и органы МЧС принимают все необходимые меры. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия", — сказал он.
В конце июня в Свердловской области начались сильные дожди, которые привели к паводкам. В пяти населенных пунктах ввели режим ЧС, а в 23 муниципалитетах — режим повышенной готовности. По последним данным, в зоне подтопления оказались более 360 жилых домов и свыше 1,5 тысячи приусадебных участков. В ПВР находятся 67 человек, включая 21 ребенка.
Непогода не покидает регион: в ближайшие сутки спасатели прогнозируют сильные дожди и увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений.
Как отметила главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко, такого дождливого лета в области еще не было. Прекращение ливней ожидается только во второй половине августа.
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Свердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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