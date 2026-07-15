Это будет другая игра: Путин сделал совершенно неожиданный шаг

Вчера Владимир Путин по итогам ПМЭФ-2026 утвердил обширный перечень поручений, который заставит призадуматься многих.

В списке поручений особым образом выделяется блок, посвященный поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП): в частности, президент поручил упростить условия ведения бизнеса для малых и средних предприятий, занимающихся производством товаров; закрепить в законодательстве предельный порог доходов в 20 миллионов рублей для освобождения от уплаты НДС по упрощенной схеме, а также создать механизм беспрепятственного ("бесшовного") перехода от одной формы ведения бизнеса и налогового режима к другой.

В сумме с другими решениями руководства России вырисовывается явный тренд на упрощение условий ведения бизнеса для малых и средних предприятий, облегчение отчетности, налоговой и регуляторной нагрузки, цифровизацию взаимодействия с регулирующими органами и вообще расширение "налогового комфорта".

Это очевидно диссонирует с активно продвигаемым недружественными силами в последнее время нарративом об "удушении российского малого бизнеса", "выжимании всех соков налогами", "непродуманной фискальной политике" и так далее. Действительно, некоторое время назад ФНС сообщила, что по результатам первого квартала 2026 года совокупные налоговые поступления в бюджет от бизнеса на специальных режимах сократились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эту информацию и стали раскручивать как эпитафию российскому МСП, который-таки задавили гадкие крупные корпорации и бюрократические министерства.

На самом деле это не так, вернее — категорически не так. Снижение поступлений налогов за прошлый квартал было не по всему МСП, а именно в части самозанятых, ИП и других хозяйственных форм, работающих на особых режимах, в то время как большая часть малых и средних предприятий работает в режиме обычном. Также отмечается, что временное снижение в этой части вызвано не "массовыми банкротствами" и "уходом в тень": добрая половина этого "провала" — это перераспределение налогов между режимами после прошлогодних поправок в Налоговый кодекс.

В целом же по МСП поступление налогов устойчиво растет. Например, по самым последним данным, в одной Москве число предприятий малого и среднего бизнеса за год выросло более чем на восемь тысяч, а рост налоговых поступлений в бюджет в первом квартале увеличился на четыре процента год к году.

И вообще — "убитый наповал" малый и средний бизнес России ведет себя совершенно нелогично: вместо ухода в нирвану относительно реперного 2019-го к 2025 году совокупные налоги и сборы от МСП как минимум удвоились. Например, в 2023-м сектор МСП обеспечивал порядка 20 процентов всех (!) налоговых поступлений страны, что как бы намекает, что малые и средние бизнесы у нас являются не вечными золушками-попрошайками льгот, а заметным и уважаемым налоговым донором.

Это прекрасно понимают российские власти, что отражается в конкретных поручениях, решениях, программах и документах.

Госполитика в сфере поддержки МСП реализуется в рамках масштабных программ вроде нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", нацеленного на рост доли МСП в ВВП и общей трудовой занятости.

В частности, по данным министра экономического развития Максима Решетникова, на 2026 год малому и среднему бизнесу выделено около 900 миллиардов рублей льготного финансирования в виде кредитов и поручительств, причем средства можно брать не только на инвестиционные, но и на оборотные цели.

Как сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак, с начала 2026 года малый и средний бизнес в России уже привлек 171,6 миллиарда рублей с господдержкой в рамках национальной гарантийной системы (НГС). По сути, в условиях усиленной бюджетной нагрузки и достаточно дорогих денег государство фактически берет на себя роль соинвестора отечественного малого бизнеса.

Характерно, что во всей этой истории особый упор делается на малые технологические и производственные компании. Например, в рамках государственной программы льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП и малых технологических компаний (МТК) "Высокотех" можно получить финансирование до одного миллиарда рублей по ставке "минус семь процентов от ключевой ставки ЦБ". МСП-производители в сфере станкостроения и робототехники смогут получить более десяти миллиардов рублей.

Одновременно цифровизируется вся поддерживающая среда: например, продлен и улучшен эксперимент "Старт бизнеса онлайн", который помогает зарегистрировать юрлицо или ИП, получить электронную подпись и открыть счет, а также вводятся новые и улучшаются действующие платформенные решения для бизнеса, которые дают упрощенный доступ к финансированию, отчетности и участию в городских проектах.

Западные аналитики с вероятностью в сто процентов предсказывали, что Россия после 2022 года "неизбежно скатится в военно-мобилизационную экономику", где места частному бизнесу просто нет. Это же Россия, говорили они, там только умеют ходить строем, а любимая форма одежды — шинели и ушанки.

Российское руководство удивило многих, создав работающую гибридную систему: на фоне военной обстановки в центре очевидным образом находится регулируемое государством ядро (критические цепочки — ВПК, инфраструктура, сырье), вокруг которого располагается "облако" из МСП, являющееся не обузой, а ценным ресурсом.

Когда Путин сказал "работайте, братья!", он обращался не только к нашим бойцам на фронте. Он обращался ко всем, кто может сделать нашу страну более защищенной, успешной и счастливой, а значит — ко всем, кто трудится в рамках частной инициативы.