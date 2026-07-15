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Украина лишилась возможности быть самодостаточной, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.07.2026
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04:16 15.07.2026
Украина лишилась возможности быть самодостаточной, заявил Пушилин

Пушилин: Киев на десятилетия лишил Украину возможности быть самодостаточной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Денис Пушилин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней.
  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что своими действиями Киев лишил страну возможностей быть самодостаточной.
ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Киевский режим, в очередной раз продлевая военное положение и мобилизацию, на десятилетия лишил страну возможностей быть самодостаточной, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
В понедельник Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней. Во вторник депутаты Верховной рады Украины проголосовали за продление военного положения в 20-й раз.
"Своими действиями Киев на десятилетия вперед лишил страну возможностей быть самодостаточной, существовать без тотальной внешней зависимости и самостоятельно наполнять бюджет", - сказал Пушилин.
Режим военного положения на Украине действует с 24 февраля 2022 года. Двадцать пятого февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Официально президентский срок полномочий Владимира Зеленского закончился 20 мая 2024 года.
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