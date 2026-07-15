Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что своими действиями Киев лишил страну возможностей быть самодостаточной.

ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Киевский режим, в очередной раз продлевая военное положение и мобилизацию, на десятилетия лишил страну возможностей быть самодостаточной, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

В понедельник Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа еще на 90 дней. Во вторник депутаты Верховной рады Украины проголосовали за продление военного положения в 20-й раз.

"Своими действиями Киев на десятилетия вперед лишил страну возможностей быть самодостаточной, существовать без тотальной внешней зависимости и самостоятельно наполнять бюджет", - сказал Пушилин.