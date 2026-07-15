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ВС России уничтожили пункт управления БПЛА на Славянском направлении - РИА Новости, 15.07.2026
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08:02 15.07.2026
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА на Славянском направлении

Группировка "Юг" уничтожила пункт управления БПЛА на Славянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с разведывательным БПЛА
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА противника на славянском направлении.
  • Операторы беспилотных систем 2-й гвардейской артиллерийской бригады уничтожили пикап ВСУ на славянском направлении.
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА противника на славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям, расчеты беспилотных систем 6-й отдельной мотострелковой бригады в ходе боевой работы обнаружили пункт управления БПЛА противника. Точным попаданием цель была уничтожена", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве также отметили работу операторов беспилотных систем 2-й гвардейской артиллерийской бригады, которые уничтожили пикап ВСУ на славянском направлении.
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