Прохожие во время прогулки в парке в Москве. Архивное фото

Прохожие во время прогулки в парке в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Прогулки в парке помогают снизить уровень кортизола и обладают мягким психостимулирующим эффектом благодаря полезным соединениям, выделяемым растениями.

Фитонциды хвойных и лиственных деревьев подавляют вредные бактерии и укрепляют иммунитет.

Парк дает сенсорную разгрузку и позволяет мозгу восстановить когнитивные ресурсы и снизить стресс.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прогулки в парке помогают снизить уровень кортизола и обладают мягким психостимулирующим эффектом за счет полезных соединений, выделяемых растениями, рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина.

« "Совместное действие фитонцидов хвойных, эфирных масел цветущих кустарников и терпенов лиственных пород создает уникальный воздушный коктейль, который оказывает комплексное воздействие: от легкого седативного эффекта (снижение уровня кортизола) до мягкого психостимулирующего", - сказала Ноздрина "Газете.Ru".

По словам доцента, принцип биоразнообразия работает и в парке: чем разнообразнее растения, тем больше пользы для человека.

Хвойные и лиственные деревья выделяют фитонциды, которые подавляют вредные бактерии и укрепляют иммунитет, стимулируя защитные клетки организма, а регулярные прогулки в таких зонах повышают устойчивость к инфекциям, отметила специалист.

Кроме того, парк дает сенсорную разгрузку: в отличие от городской среды, природные звуки и зелень позволяют мозгу восстановить когнитивные ресурсы и снизить стресс, добавила она.