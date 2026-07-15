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Биолог рассказала, чем полезны прогулки в парке - РИА Новости, 15.07.2026
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18:30 15.07.2026
Биолог рассказала, чем полезны прогулки в парке

Биолог Ноздрина: прогулки снижают уровень кортизола, стимулируют нервную систему

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие во время прогулки в парке в Москве
Прохожие во время прогулки в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прогулки в парке помогают снизить уровень кортизола и обладают мягким психостимулирующим эффектом благодаря полезным соединениям, выделяемым растениями.
  • Фитонциды хвойных и лиственных деревьев подавляют вредные бактерии и укрепляют иммунитет.
  • Парк дает сенсорную разгрузку и позволяет мозгу восстановить когнитивные ресурсы и снизить стресс.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прогулки в парке помогают снизить уровень кортизола и обладают мягким психостимулирующим эффектом за счет полезных соединений, выделяемых растениями, рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина.
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"Совместное действие фитонцидов хвойных, эфирных масел цветущих кустарников и терпенов лиственных пород создает уникальный воздушный коктейль, который оказывает комплексное воздействие: от легкого седативного эффекта (снижение уровня кортизола) до мягкого психостимулирующего", - сказала Ноздрина "Газете.Ru".

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По словам доцента, принцип биоразнообразия работает и в парке: чем разнообразнее растения, тем больше пользы для человека.
Хвойные и лиственные деревья выделяют фитонциды, которые подавляют вредные бактерии и укрепляют иммунитет, стимулируя защитные клетки организма, а регулярные прогулки в таких зонах повышают устойчивость к инфекциям, отметила специалист.
Кроме того, парк дает сенсорную разгрузку: в отличие от городской среды, природные звуки и зелень позволяют мозгу восстановить когнитивные ресурсы и снизить стресс, добавила она.
По словам Ноздриной, 15-минутная прогулка в парке приносит больше облегчения, чем час в торговом центре, потому что парк - это не просто деревья, а сложная природная система, выделяющая сотни полезных соединений.
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