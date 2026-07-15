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Захарова прокомментировала планы по созданию европейской системы ПРО - РИА Новости, 15.07.2026
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18:51 15.07.2026
Захарова прокомментировала планы по созданию европейской системы ПРО

Захарова назвала создание европейской ПРО шагом по подтягиванию Киева к НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия рассматривает планы по созданию общеевропейской системы противоракетной обороны как шаг по интеграции Киева в структуры НАТО, заявила Мария Захарова.
  • Инициативы по созданию европейской системы ПРО, включая проект "Небесный щит", становятся частью интегрированной системы ПВО и ПРО НАТО.
  • Москва не считает подобные проекты сугубо оборонительными и готова к противодействию.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия рассматривает планы по созданию общеевропейской системы противоракетной обороны как очередной шаг по подтягиванию Киева к общенатовской военной парадигме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассматриваем это как очередной шаг по подтягиванию киевского режима к общенатовской военной парадигме и, насколько это возможно на данном этапе, к соответствующим структурам Североатлантического блока", — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, инициативы по созданию европейской системы ПРО, включая проект "Небесный щит", не являются новыми и фактически становятся частью интегрированной системы ПВО и ПРО НАТО, которая, в свою очередь, представляет собой региональный сегмент глобальной системы ПРО США. Захарова подчеркнула, что Москва не рассматривает подобные проекты как сугубо оборонительные и готова к противодействию.
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