Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия рассматривает планы по созданию общеевропейской системы противоракетной обороны как шаг по интеграции Киева в структуры НАТО, заявила Мария Захарова.
- Инициативы по созданию европейской системы ПРО, включая проект "Небесный щит", становятся частью интегрированной системы ПВО и ПРО НАТО.
- Москва не считает подобные проекты сугубо оборонительными и готова к противодействию.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия рассматривает планы по созданию общеевропейской системы противоракетной обороны как очередной шаг по подтягиванию Киева к общенатовской военной парадигме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассматриваем это как очередной шаг по подтягиванию киевского режима к общенатовской военной парадигме и, насколько это возможно на данном этапе, к соответствующим структурам Североатлантического блока", — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, инициативы по созданию европейской системы ПРО, включая проект "Небесный щит", не являются новыми и фактически становятся частью интегрированной системы ПВО и ПРО НАТО, которая, в свою очередь, представляет собой региональный сегмент глобальной системы ПРО США. Захарова подчеркнула, что Москва не рассматривает подобные проекты как сугубо оборонительные и готова к противодействию.