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Завершился весенний призыв на службу в ВС России - РИА Новости, 16.07.2026
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22:07 15.07.2026 (обновлено: 00:20 16.07.2026)
Завершился весенний призыв на службу в ВС России

Минобороны сообщило о завершении весеннего периода отправки призывников в ВС РФ

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкВоенный комиссариат
Военный комиссариат - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Александр Мельников
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Военный комиссариат. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В весеннем периоде отправки призывников на военную службу в Вооруженные силы РФ направлено 141 тысяча граждан.
  • Оповещение призывников о явке в военный комиссариат осуществлялось электронными повестками, информация о направлении которых вносилась в общедоступный реестр.
  • Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники и получения военно-учетной специальности.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Весенняя призыв на военную службу в ряды Вооруженных сил России завершился, в воинские части направлены 141 тысяча новобранцев, сообщили в среду в Минобороны.
"В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 29 декабря 2025 года №998 в весеннем периоде отправок для прохождения военной службы направлено 141 тысяча граждан, призванных на военную службу", - говорится в сообщении.
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Оповещение граждан о необходимости явки в военные комиссариаты осуществлялось с использованием электронных повесток. Данные об их направлении фиксировались в открытом реестре выданных (направленных) повесток. Уведомления о направлении электронной повестки, а также о введении и отмене временных ограничений поступали гражданам в личные кабинеты на портале государственных и муниципальных услуг.
Как и в прошлые призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципалитетов, могли выбрать вид и род войск для прохождения службы с учетом состояния здоровья и результатов профессионального психологического отбора.
Все призывники, направленные на службу, на сборных пунктах обеспечивались положенными нормами довольствия.
Для организации перевозки военнослужащих были задействованы 20 рейсов самолетов военной авиации, 140 рейсов гражданских авиаперевозчиков, 13 воинских эшелонов, а также пассажирские поезда и автомобильный транспорт воинских частей.
Большая часть призывников распределена в учебные соединения и воинские части, где им предстоит освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность, отметили в Минобороны.
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