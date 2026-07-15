Два пассажирских причала капитально отремонтировали в Москве

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили капитальный ремонт двух пассажирских причалов "Сити-Центральный" и "Андреевский", которые расположены на Андреевской и Пресненской набережных, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта. В этом году обновили причалы "Сити-Центральный" и "Андреевский", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что капитальный ремонт был необходим из-за износа конструкций и облицовочных элементов сооружений.

"В рамках проекта на причале "Сити-Центральный" провели работы по укреплению дна и восстановили бетонные конструкции в зоне причальной стенки, обновили гранитную облицовку подпорных стен, площадок, пандуса и лестничных сходов, ограждения и отбойные устройства, отремонтировали служебные помещения. На причале "Андреевский" заменили шпунтовое ограждение, восстановили бетонные конструкции причальной стенки, отремонтировали гранитное мощение лестничных сходов и парапетов, установили новые перильные ограждения, заменили швартовые тумбы и отбойные устройства. Кроме того, провели ремонт служебных помещений", - добавил он.