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Два пассажирских причала капитально отремонтировали в Москве - РИА Новости, 15.07.2026
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Два пассажирских причала капитально отремонтировали в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали два причала в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПушкинская набережная и Москва-река
Пушкинская набережная и Москва-река - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили капитальный ремонт двух пассажирских причалов "Сити-Центральный" и "Андреевский", которые расположены на Андреевской и Пресненской набережных, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта. В этом году обновили причалы "Сити-Центральный" и "Андреевский", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что капитальный ремонт был необходим из-за износа конструкций и облицовочных элементов сооружений.
"В рамках проекта на причале "Сити-Центральный" провели работы по укреплению дна и восстановили бетонные конструкции в зоне причальной стенки, обновили гранитную облицовку подпорных стен, площадок, пандуса и лестничных сходов, ограждения и отбойные устройства, отремонтировали служебные помещения. На причале "Андреевский" заменили шпунтовое ограждение, восстановили бетонные конструкции причальной стенки, отремонтировали гранитное мощение лестничных сходов и парапетов, установили новые перильные ограждения, заменили швартовые тумбы и отбойные устройства. Кроме того, провели ремонт служебных помещений", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что причалы "Андреевский" и "Сити-Центральный" используются для швартовки пассажирских судов и обслуживания речных маршрутов в навигационный период.
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