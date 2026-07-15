"Эксар" назвал женское предпринимательство важнейшей ценностью для экспорта

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Женское предпринимательство – важнейшая ценность для экспорта, значительную роль в его развитии играют региональные власти и Центры поддержки экспорта, действующие в 85 субъектах страны, заявил генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар") Никита Гусаков.

"Значительную роль в поддержке женского экспорта играют региональные власти и ЦПЭ, действующие в 85 субъектах страны. Об этом заявил старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), генеральный директор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар") Никита Гусаков в ходе церемонии награждения победителей IV Всероссийского конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", которая состоялась на площадке Совета Федерации", - говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).

Глава "Эксар" отметил, что экспорт является важнейшим драйвером экономического роста, обеспечивая создание рабочих мест и диверсификацию рынков, которая служит залогом стабильности любого предприятия. По словам спикера, несмотря на геополитические вызовы, экспортная активность сохраняет положительную динамику: малые и средние предприятия планомерно осваивают международные рынки и наращивают масштаб бизнеса. При этом для женщин-предпринимателей экспорт становится не просто каналом сбыта, но и серьезным тестом на конкурентоспособность.

"Женщины привносят в бизнес новые подходы, повышают клиентоориентированность и трансформируют управленческие модели. Именно поэтому их роль в экспорте приобретает особую ценность. Мы видим, как компании не только внедряют современные практики, но и активно делятся ими. Такие конкурсы становятся платформой для обмена экспертизой, знаниями и деловыми контактами на международных рынках. Крайне важно, что мы можем поддерживать этот процесс сообща – как на федеральном уровне, так и в регионах – в тесном сотрудничестве с региональными властями и Центрами поддержки экспорта. Благодаря такой системной работе компании уверенно осваивают новые рынки", – подчеркнул Никита Гусаков.

Так, в 2025 году услугами ЦПЭ воспользовались 8,2 тысячи субъектов МСП, возглавляемых женщинами – 25% от общего числа поддержанных компаний. При содействии РЭЦ и ЦПЭ 586 предпринимательниц заключили экспортные контракты на общую сумму 202,3 млн долларов.

По итогам конкурса в номинации "Креативное вовлечение" победителями стали Ульяновская, Рязанская и Новосибирская области, а в номинации "Динамика вовлечения в экспорт" – Смоленская, Тульская, Орловская и Калужская области. Кроме того, в специальной номинации "Женский вклад в экспорт" были отмечены руководители предприятий этих регионов: Ника Самарина (ООО "ВинПроф"), Наталья Скомороха (АО "Орловский кабельный завод") и Светлана Мастицкая (ООО "Эком").