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Одноклассники и Банк России запускают спецпроект для предпринимателей - РИА Новости, 15.07.2026
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13:52 15.07.2026

Одноклассники и Банк России запускают спецпроект для предпринимателей

© ОКОдноклассники и Банк России запускают просветительский спецпроект для предпринимателей
Одноклассники и Банк России запускают просветительский спецпроект для предпринимателей - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© ОК
Одноклассники и Банк России запускают просветительский спецпроект для предпринимателей
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Главная цель — простым и прикладным языком объяснить, как устроены финансовые инструменты, где предпринимателю искать финансирование, как выбрать подходящий вариант и избежать распространенных ошибок.
В основе – серия из семи видео с участием экспертов Банка России, представителей финансовых институтов и бизнеса. Посмотреть выпуски можно в официальной группе Банка России в Одноклассниках. Среди спикеров — предприниматель Игорь Рыбаков, исполнительный директор общественной организации "Опора России" Андрей Шубин, заместитель Председателя Банка России Михаил Мамута, а также представители Корпорации МСП и краудфандинговых платформ.
Первый выпуск, посвященный жизненному циклу бизнеса, выйдет 15 июля. До конца августа в группе проекта в Одноклассниках также будут выходить материалы о краудфинансировании, маркетплейсах (в выпуске примет участие автор ОК Маргарита Дашкевич), Системе быстрых платежей, мерах поддержки Корпорации МСП и факторинге. Каждый выпуск дополнит серия карточек с ключевыми выводами и практическими рекомендациями.
Кроме образовательного контента, Одноклассники запустили программу для малого и среднего бизнеса, которая поможет компаниям быстрее освоить платформу и выстроить коммуникацию с аудиторией соцсети. Участники программы смогут получить персональное сопровождение команды ОК, рекомендации по развитию группы, помощь в создании контентной стратегии, доступ к обучающим материалам и участие в образовательных проектах платформы. Подробнее о программе можно прочитать здесь.
 
ОдноклассникиТехнологииБизнесСоцсети
 
 
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