Одноклассники и Банк России запускают спецпроект для предпринимателей

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Главная цель — простым и прикладным языком объяснить, как устроены финансовые инструменты, где предпринимателю искать финансирование, как выбрать подходящий вариант и избежать распространенных ошибок.

Первый выпуск, посвященный жизненному циклу бизнеса, выйдет 15 июля. До конца августа в группе проекта в Одноклассниках также будут выходить материалы о краудфинансировании, маркетплейсах (в выпуске примет участие автор ОК Маргарита Дашкевич), Системе быстрых платежей, мерах поддержки Корпорации МСП и факторинге. Каждый выпуск дополнит серия карточек с ключевыми выводами и практическими рекомендациями.