МЧС озвучило главные правила при катании на сапборде

Краткий пересказ от РИА ИИ При катании на сапборде необходимо иметь при себе спасательный жилет и прикрепленный к ноге страховочный трос.

Выходить на воду при сильном ветре, дожде, грозе и в условиях плохой видимости запрещено.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. При катании на сапборде на водоеме необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасности, главные из них - обязательно иметь при себе спасательный жилет и прикрепленный к ноге страховочный трос, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

"Во время нахождения на водных объектах, в том числе при катании на сапборде, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности", - сказала собеседник агентства.

Она подчеркнула, что перед катанием на сапборде крайне важно надеть спасательный жилет. "Обязательно возьмите с собой страховочный трос, крепящийся к ноге, и телефон в водонепроницаемом чехле", - добавила Сабуркина.