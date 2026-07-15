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МЧС озвучило главные правила при катании на сапборде - РИА Новости, 15.07.2026
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02:52 15.07.2026
МЧС озвучило главные правила при катании на сапборде

МЧС: при катании на сапборде на водоеме необходимо иметь спасательный жилет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтдыхающие катаются на сапбордах
Отдыхающие катаются на сапбордах - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Отдыхающие катаются на сапбордах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При катании на сапборде необходимо иметь при себе спасательный жилет и прикрепленный к ноге страховочный трос.
  • Выходить на воду при сильном ветре, дожде, грозе и в условиях плохой видимости запрещено.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. При катании на сапборде на водоеме необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасности, главные из них - обязательно иметь при себе спасательный жилет и прикрепленный к ноге страховочный трос, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.
"Во время нахождения на водных объектах, в том числе при катании на сапборде, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности", - сказала собеседник агентства.
Она подчеркнула, что перед катанием на сапборде крайне важно надеть спасательный жилет. "Обязательно возьмите с собой страховочный трос, крепящийся к ноге, и телефон в водонепроницаемом чехле", - добавила Сабуркина.
Собеседник агентства отметила, что выходить на воду при сильном ветре, дожде, грозе и в условиях плохой видимости строго запрещено.
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