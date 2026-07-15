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Поток российских туристов на Мальдивы не сократился, заявили в консульстве - РИА Новости, 15.07.2026
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07:16 15.07.2026 (обновлено: 09:56 15.07.2026)
Поток российских туристов на Мальдивы не сократился, заявили в консульстве

Поток российских туристов на Мальдивы из-за лихорадки денге не сократился

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТуристы на одном из Мальдивских островов
Туристы на одном из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Туристы на одном из Мальдивских островов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поток российских туристов на Мальдивы в последнее время не сократился.
  • На атоллах Раа, Каафу и Баа на Мальдивах фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Поток российских туристов на Мальдивы в последнее время не сократился, несмотря на сообщения о росте там заболеваемости лихорадкой денге, рассказали РИА Новости в генконсульстве РФ.
В диппредставительстве отметили, что в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа на Мальдивах. В свою очередь, Роспотребнадзор предупредил, что лихорадка может скрываться под видом гриппа на Бали.
"По имеющейся информации, спада турпотока из России не наблюдается", - сказал собеседник агентства.
Лихорадка денге - переносимое комарами вирусное заболевание, распространенное в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в других регионах с тропическим климатом. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в мышцах и суставах, а также характерную сыпь.
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МальдивыРоссияБалиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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