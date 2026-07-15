Поток российских туристов на Мальдивы не сократился, заявили в консульстве

Краткий пересказ от РИА ИИ Поток российских туристов на Мальдивы в последнее время не сократился.

На атоллах Раа, Каафу и Баа на Мальдивах фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Поток российских туристов на Мальдивы в последнее время не сократился, несмотря на сообщения о росте там заболеваемости лихорадкой денге, рассказали РИА Новости в генконсульстве РФ.

В диппредставительстве отметили, что в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа на Мальдивах . В свою очередь, Роспотребнадзор предупредил, что лихорадка может скрываться под видом гриппа на Бали.

"По имеющейся информации, спада турпотока из России не наблюдается", - сказал собеседник агентства.