Поток российских туристов на Мальдивы не сократился, заявили в консульстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поток российских туристов на Мальдивы в последнее время не сократился.
- На атоллах Раа, Каафу и Баа на Мальдивах фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Поток российских туристов на Мальдивы в последнее время не сократился, несмотря на сообщения о росте там заболеваемости лихорадкой денге, рассказали РИА Новости в генконсульстве РФ.
В диппредставительстве отметили, что в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости лихорадкой денге на атоллах Раа, Каафу и Баа на Мальдивах. В свою очередь, Роспотребнадзор предупредил, что лихорадка может скрываться под видом гриппа на Бали.
"По имеющейся информации, спада турпотока из России не наблюдается", - сказал собеседник агентства.
Лихорадка денге - переносимое комарами вирусное заболевание, распространенное в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в других регионах с тропическим климатом. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в мышцах и суставах, а также характерную сыпь.