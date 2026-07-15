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Доукомплектованная 159-я бригада ВСУ продолжает нести потери - РИА Новости, 15.07.2026
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Доукомплектованная 159-я бригада ВСУ продолжает нести потери

РИА Новости: 159-я бригада ВСУ продолжает нести потери после доукомплектования

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 159-я механизированная бригада ВСУ продолжает нести потери.
  • Командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы военнослужащими из частей связи и радиоэлектронной разведки.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Доукомплектованная после колоссальных потерь 159-я механизированная бригада ВСУ продолжает нести потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне колоссальных потерь 159-й отдельной механизированной бригады командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы военнослужащими частей связи и радиоэлектронной разведки, часть из которых уже была уничтожена", – сообщили источник.
Ранее агентство сообщало, что военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, воюющие на харьковском направлении, находились на позициях более полугода без снабжения продовольствием и медицинской помощью, а самых недовольных командование убивало сбросами с дронов.
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