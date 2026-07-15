Краткий пересказ от РИА ИИ
- 159-я механизированная бригада ВСУ продолжает нести потери.
- Командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы военнослужащими из частей связи и радиоэлектронной разведки.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Доукомплектованная после колоссальных потерь 159-я механизированная бригада ВСУ продолжает нести потери, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На фоне колоссальных потерь 159-й отдельной механизированной бригады командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы военнослужащими частей связи и радиоэлектронной разведки, часть из которых уже была уничтожена", – сообщили источник.
Ранее агентство сообщало, что военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, воюющие на харьковском направлении, находились на позициях более полугода без снабжения продовольствием и медицинской помощью, а самых недовольных командование убивало сбросами с дронов.