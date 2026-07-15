Доукомплектованная 159-я бригада ВСУ продолжает нести потери

Ранее агентство сообщало, что военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, воюющие на харьковском направлении, находились на позициях более полугода без снабжения продовольствием и медицинской помощью, а самых недовольных командование убивало сбросами с дронов.