Реализация металлов "Норникеля" на внутреннем рынке растет, заявил Потанин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Потанин заявил о росте реализации большинства металлов на внутреннем рынке.
- Заявление было сделано на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Реализация большинства металлов "Норникеля" растет на внутреннем рынке, заявил глава компании Владимир Потанин.
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"Очень внимательно смотрим на внутренний рынок. Реализация большинства наших металлов растет на внутреннем рынке", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.