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Реализация металлов "Норникеля" на внутреннем рынке растет, заявил Потанин - РИА Новости, 15.07.2026
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15:11 15.07.2026
Реализация металлов "Норникеля" на внутреннем рынке растет, заявил Потанин

Потанин: реализация большинства металлов "Норникеля" растет на внутреннем рынке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026
Президент РФ Владимир Путин и президент горно-металлургической компании Норильский никель Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Потанин заявил о росте реализации большинства металлов на внутреннем рынке.
  • Заявление было сделано на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Реализация большинства металлов "Норникеля" растет на внутреннем рынке, заявил глава компании Владимир Потанин.
«
"Очень внимательно смотрим на внутренний рынок. Реализация большинства наших металлов растет на внутреннем рынке", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПотанинВладимир ПутинНорильский никель
 
 
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