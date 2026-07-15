Потанин доложил Путину о спросе на металлы "Норникеля" на мировом рынке

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"Конъюнктура, Владимир Владимирович, складывается сложно. С одной стороны, спрос на наши металлы устойчив, с другой стороны, отказ многих стран от потребления нашего товара приводит к тому, что проблема логистики и сбыта, она непростая", - ответил он на вопрос о мировой конъюнктуре.