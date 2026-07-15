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Потанин доложил Путину о спросе на металлы "Норникеля" на мировом рынке - РИА Новости, 15.07.2026
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14:52 15.07.2026 (обновлено: 15:10 15.07.2026)
Потанин доложил Путину о спросе на металлы "Норникеля" на мировом рынке

Потанин доложил Путину, что спрос на металлы Норникеля на мировом рынке устойчив

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026
Президент РФ Владимир Путин и президент горно-металлургической компании Норильский никель Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спрос на металлы "Норникеля" на мировом рынке устойчив, но есть сложности с логистикой и сбытом продукции, заявил Потанин на встрече с Путиным.
  • "Норникель" решает логистические вопросы с помощью традиционных методов и новых технологий, включая искусственный интеллект, добавил он.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спрос на металлы "Норникеля" на мировом рынке устойчив, однако сохраняется непростая ситуация с логистикой и сбытом продукции, рассказал глава компании Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"Конъюнктура, Владимир Владимирович, складывается сложно. С одной стороны, спрос на наши металлы устойчив, с другой стороны, отказ многих стран от потребления нашего товара приводит к тому, что проблема логистики и сбыта, она непростая", - ответил он на вопрос о мировой конъюнктуре.
Потанин отметил, что "Норникель" подходит к решению логистического вопроса не только традиционной работой с партнерам и поиском новых рынков, но и применением новых технологий, в частности, технологии искусственного интеллекта.
"Норникель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия, никеля и один из крупнейших производителей платины и меди.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПотанинВладимир ПутинНорильский никель
 
 
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