Потанин доложил Путину о спросе на металлы "Норникеля" на мировом рынке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спрос на металлы "Норникеля" на мировом рынке устойчив, но есть сложности с логистикой и сбытом продукции, заявил Потанин на встрече с Путиным.
- "Норникель" решает логистические вопросы с помощью традиционных методов и новых технологий, включая искусственный интеллект, добавил он.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спрос на металлы "Норникеля" на мировом рынке устойчив, однако сохраняется непростая ситуация с логистикой и сбытом продукции, рассказал глава компании Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Конъюнктура, Владимир Владимирович, складывается сложно. С одной стороны, спрос на наши металлы устойчив, с другой стороны, отказ многих стран от потребления нашего товара приводит к тому, что проблема логистики и сбыта, она непростая", - ответил он на вопрос о мировой конъюнктуре.
"Норникель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия, никеля и один из крупнейших производителей платины и меди.