Потанин назвал среднюю зарплату в "Норникеле"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средняя заработная плата в "Норникеле" достигает 217 тысяч рублей.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Средняя заработная плата в "Норникеле" достигает 217 тысяч рублей, сообщил глава компании Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Средняя заработная плата у нас 217 тысяч рублей. Это достаточно высокая заработная плата, которая превышает, например, в 2 раза среднюю, так сказать, по России", - сказал он.
Потанин добавил, что всего в компании работают около 85 тысяч человек.
"Норникель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия, никеля и один из крупнейших производителей платины и меди.
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