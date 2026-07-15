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Потанин назвал среднюю зарплату в "Норникеле" - РИА Новости, 15.07.2026
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14:48 15.07.2026
Потанин назвал среднюю зарплату в "Норникеле"

Потанин: средняя зарплата в "Норникеле" превышает 200 тысяч рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026
Президент России Владимир Путин и президент горно-металлургической компании Норильский никель Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент горно-металлургической компании "Норильский никель" Владимир Потанин во время встречи. 15 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя заработная плата в "Норникеле" достигает 217 тысяч рублей.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Средняя заработная плата в "Норникеле" достигает 217 тысяч рублей, сообщил глава компании Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Средняя заработная плата у нас 217 тысяч рублей. Это достаточно высокая заработная плата, которая превышает, например, в 2 раза среднюю, так сказать, по России", - сказал он.
Потанин добавил, что всего в компании работают около 85 тысяч человек.
"Норникель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия, никеля и один из крупнейших производителей платины и меди.
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РоссияВладимир ПотанинНорильский никельВладимир Путин
 
 
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