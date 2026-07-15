Потанин назвал среднюю зарплату в "Норникеле"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Средняя заработная плата в "Норникеле" достигает 217 тысяч рублей, сообщил глава компании Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Средняя заработная плата у нас 217 тысяч рублей. Это достаточно высокая заработная плата, которая превышает, например, в 2 раза среднюю, так сказать, по России", - сказал он.