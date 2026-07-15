ФСБ опубликовала видео с признанием задержанного пособника Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Задержанный пособник Киева передал украинской разведке сведения о нефтегазопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
- В Нягани (Югра) предотвращен теракт на нефтяном предприятии: россиянин, действовавший по заданию украинских спецслужб, задержан у тайника со взрывчаткой.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Задержанный пособник Киева рассказал, что передал украинской разведке сведения о нефтегазопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, видео с его признанием обнародовала ФСБ.
На кадрах оперативной видеосъемки показано задержание злоумышленника, а затем его признание.
"Я передал ему (куратору от украинской разведки - ред.) информацию о наличии нефтегазопровода в Белоярском районе", - сказал задержанный.