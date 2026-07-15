ФСБ опубликовала видео с признанием задержанного пособника Киева

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Краткий пересказ от РИА ИИ Задержанный пособник Киева передал украинской разведке сведения о нефтегазопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

В Нягани (Югра) предотвращен теракт на нефтяном предприятии: россиянин, действовавший по заданию украинских спецслужб, задержан у тайника со взрывчаткой.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Задержанный пособник Киева рассказал, что передал украинской разведке сведения о нефтегазопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, видео с его признанием обнародовала ФСБ.

По информации ФСБ , предотвращен теракт на нефтяном предприятии в Нягани (Югра). Действовавший по заданию спецслужб Украины россиянин задержан у тайника со взрывчаткой, сообщила спецслужба.

На кадрах оперативной видеосъемки показано задержание злоумышленника, а затем его признание.