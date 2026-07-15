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ФСБ опубликовала видео с признанием задержанного пособника Киева - РИА Новости, 15.07.2026
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11:01 15.07.2026
ФСБ опубликовала видео с признанием задержанного пособника Киева

ФСБ: пособник Киева признался в передаче данных о нефтегазопроводе в ХМАО

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержанный пособник Киева передал украинской разведке сведения о нефтегазопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
  • В Нягани (Югра) предотвращен теракт на нефтяном предприятии: россиянин, действовавший по заданию украинских спецслужб, задержан у тайника со взрывчаткой.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Задержанный пособник Киева рассказал, что передал украинской разведке сведения о нефтегазопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа, видео с его признанием обнародовала ФСБ.
По информации ФСБ, предотвращен теракт на нефтяном предприятии в Нягани (Югра). Действовавший по заданию спецслужб Украины россиянин задержан у тайника со взрывчаткой, сообщила спецслужба.
На кадрах оперативной видеосъемки показано задержание злоумышленника, а затем его признание.
"Я передал ему (куратору от украинской разведки - ред.) информацию о наличии нефтегазопровода в Белоярском районе", - сказал задержанный.
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ПроисшествияКиевБелоярский районХанты-Мансийский автономный округФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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