ВС России поразили резервуары с ГСМ и цеха сборки БПЛА в украинских портах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В портах "Одесса" и "Черноморск" поражены объекты портовой инфраструктуры, резервуары с ГСМ для ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотников.
- Вооруженные силы РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В портах "Одесса" и "Черноморск" поражены объекты портовой инфраструктуры, резервуары с ГСМ для ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотников, сообщило Минобороны России.
"В результате групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах "Одесса" и "Черноморск" Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ для ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве ранее отметили, что Вооруженные силы РФ продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18