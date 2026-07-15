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Попова назвала способ сохранить здоровье людям старшего возраста - РИА Новости, 15.07.2026
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08:39 15.07.2026
Попова назвала способ сохранить здоровье людям старшего возраста

Попова рассказала, как вакцинация может продлить жизнь россиянам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрививка
Прививка - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация может продлить годы жизни россиянам.
  • Прививки, в том числе для людей старшего поколения, доступны и необходимы в Российской Федерации.
  • Пожилым людям рекомендуется сделать прививки от гриппа, пневмококковой инфекции, клещевого энцефалита и ревакцинироваться от дифтерии и столбняка согласно рекомендациям.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вакцинация может продлить годы жизни россиянам, все прививки доступны и необходимы в том числе и пожилым людям, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все прививки, которые положены сегодня в Российской Федерации (могут продлить жизнь - ред.). Они делаются пожилым людям в том числе", - сказала Попова, отвечая на вопрос, может ли вакцинация увеличить продолжительность жизни, в том числе людям старшего поколения.
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Ежегодно осенью в стране стартует Всероссийская вакцинная кампания. Прививку от гриппа особенно рекомендуется сделать людям старшего возраста для формирования защитного иммунитета перед предстоящим эпидсезоном ОРВИ и гриппа в России.
Кроме того, вакцинироваться от пневмококковой инфекции стоит раз в пять лет, особенно при наличии хронических заболеваний. Прививку от клещевого энцефалита рекомендуется сделать тем пожилым людям, которые проживают в эндемичных регионах. Прививаться от дифтерии и столбняка необходимо каждые 10 лет, поскольку риск инфицирования увеличивается с возрастом.​
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