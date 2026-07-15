Попова назвала способ сохранить здоровье людям старшего возраста

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вакцинация может продлить годы жизни россиянам, все прививки доступны и необходимы в том числе и пожилым людям, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Кроме того, вакцинироваться от пневмококковой инфекции стоит раз в пять лет, особенно при наличии хронических заболеваний. Прививку от клещевого энцефалита рекомендуется сделать тем пожилым людям, которые проживают в эндемичных регионах. Прививаться от дифтерии и столбняка необходимо каждые 10 лет, поскольку риск инфицирования увеличивается с возрастом.​