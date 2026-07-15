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МИД назвал учения Польши у российской границы попыткой поиграть мускулами - РИА Новости, 15.07.2026
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17:58 15.07.2026 (обновлено: 18:19 15.07.2026)
МИД назвал учения Польши у российской границы попыткой поиграть мускулами

МИД назвал учения Польши у границ РФ и Белоруссии попыткой поиграть мускулами

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны Польши опубликовало сообщение о проведении военных учений вблизи границ России и Белоруссии с 13–14 июля.
  • Захарова назвала это попыткой Варшавы поиграть мускулами.
  • По ее словам, такая активность свидетельствует об абсолютной безответственности местных элит.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Военные учения Польши возле границ России и Белоруссии - это попытка Варшавы "поиграть мускулами", абсолютная безответственность польских элит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Министерство обороны Польши опубликовало сообщение о проведении с 13-14 июля военных учений вблизи границ России и Белоруссии. Мы видим в этом, прежде всего, неуместное стремление Варшавы "поиграть мускулами", чтобы, в ее понимании, подняться еще на одну ступеньку к вожделенному статусу лидера, как они считают, Восточной Европы, главного бастиона, они это также формулируют, восточного фланга НАТО", - сказала Захарова на брифинге.
Как она отметила, это происходит в условиях роста напряженности в регионе, вызванного "безрассудными действиями коллективного западного меньшинства", спровоцировавшего и работавшего на эскалацию конфликта на Украине. Идентификация военной активности, вооруженных сил Польши у границ России и Белоруссии в очередной раз свидетельствует об абсолютной безответственности польских элит, подчеркнула дипломат.
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