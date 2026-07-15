МИД назвал учения Польши у российской границы попыткой поиграть мускулами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны Польши опубликовало сообщение о проведении военных учений вблизи границ России и Белоруссии с 13–14 июля.
- Захарова назвала это попыткой Варшавы поиграть мускулами.
- По ее словам, такая активность свидетельствует об абсолютной безответственности местных элит.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Военные учения Польши возле границ России и Белоруссии - это попытка Варшавы "поиграть мускулами", абсолютная безответственность польских элит, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Министерство обороны Польши опубликовало сообщение о проведении с 13-14 июля военных учений вблизи границ России и Белоруссии. Мы видим в этом, прежде всего, неуместное стремление Варшавы "поиграть мускулами", чтобы, в ее понимании, подняться еще на одну ступеньку к вожделенному статусу лидера, как они считают, Восточной Европы, главного бастиона, они это также формулируют, восточного фланга НАТО", - сказала Захарова на брифинге.
Как она отметила, это происходит в условиях роста напряженности в регионе, вызванного "безрассудными действиями коллективного западного меньшинства", спровоцировавшего и работавшего на эскалацию конфликта на Украине. Идентификация военной активности, вооруженных сил Польши у границ России и Белоруссии в очередной раз свидетельствует об абсолютной безответственности польских элит, подчеркнула дипломат.