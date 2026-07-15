Как она отметила, это происходит в условиях роста напряженности в регионе, вызванного "безрассудными действиями коллективного западного меньшинства", спровоцировавшего и работавшего на эскалацию конфликта на Украине. Идентификация военной активности, вооруженных сил Польши у границ России и Белоруссии в очередной раз свидетельствует об абсолютной безответственности польских элит, подчеркнула дипломат.