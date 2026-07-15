В Польше трое украинцев избили супружескую пару, мужчина погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре польского города Бытов трое украинцев избили двух человек.
- 36-летний пострадавший скончался в больнице.
- Нападавшие были задержаны и заключены под стражу на три месяца.
ВАРШАВА, 15 июл – РИА Новости. Трое украинцев избили двух человек в центре польского города Бытов, 36-летний пострадавший скончался в больнице, сообщил депутат от партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий.
"В центре Бытова после жестокого избиения скончался 36-летний мужчина. По данным полиции, трое мужчин в возрасте 28, 30 и 37 лет напали на 36-летнего мужчину и 44-летнюю женщину. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался два дня спустя. Нападавшие были задержаны и заключены под стражу на три месяца", - написал он в социальной сети X.
По данным местных СМИ, украинцы напали на супружескую пару.
Матецкий связался с районным управлением полиции в Бытове, которое подтвердило, что все трое преступников являются гражданами Украины. "Сообщаю вам, что трое бандитов с Украины убили человека в Бытове. Жертва скончалась 11 июля - в годовщину Кровавого воскресенья. Будет ли эта информация опубликована всеми польскими СМИ?" - поинтересовался депутат.
"Подробные обстоятельства этого трагического инцидента все еще расследуются следователями из Бытова под надзором прокуратуры. Результаты назначенной судебно-медицинской экспертизы будут иметь решающее значение для дальнейшего разбирательства. После ее завершения юридическая классификация деяния, скорее всего, будет изменена на участие в нападении, повлекшем смерть человека. Это преступление влечет за собой суровое наказание, и виновным грозит от 2 до 15 лет лишения свободы. По решению суда трое нападавших были заключены под стражу на три месяца", - говорится в заявлении полиции.