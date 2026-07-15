В Польше трое украинцев избили супружескую пару, мужчина погиб

"Подробные обстоятельства этого трагического инцидента все еще расследуются следователями из Бытова под надзором прокуратуры. Результаты назначенной судебно-медицинской экспертизы будут иметь решающее значение для дальнейшего разбирательства. После ее завершения юридическая классификация деяния, скорее всего, будет изменена на участие в нападении, повлекшем смерть человека. Это преступление влечет за собой суровое наказание, и виновным грозит от 2 до 15 лет лишения свободы. По решению суда трое нападавших были заключены под стражу на три месяца", - говорится в заявлении полиции.