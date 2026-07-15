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Прокуратура Польши допросила президента Навроцкого - РИА Новости, 15.07.2026
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13:50 15.07.2026
Прокуратура Польши допросила президента Навроцкого

Президента Польши допросили по делу о пользовании апартаментами музея

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президента Польши Кароля Навроцкого допросила прокуратура республики.
  • Допрос связан с подозрением в превышении должностных полномочий при разрешении безвозмездного пользования апартаментами музея Второй мировой войны в Гданьске.
  • Кароля Навроцкого допросили в качестве свидетеля в Президентском дворце в Варшаве.
ВАРШАВА, 15 июл - РИА Новости. Президента Польши Кароля Навроцкого допросила прокуратура республики, сообщил журналистам пресс-секретарь прокуратуры Гданьска Мариуш Душиньский.
Представитель прокуратуры пояснил, что расследование, в рамках которого допрошен Навроцкий, связано с "подозрением в превышении должностных полномочий государственными должностными лицами, разрешившими безвозмездное пользование апартаментами, принадлежащими музею Второй мировой войны в Гданьске". Он уточнил, что Навроцкий был допрошен потому, что на тот момент занимал должность директора Музея Второй мировой войны.
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"Президент Польской республики Кароль Навроцкий был допрошен в качестве свидетеля. Допрос состоялся в Варшаве, в Президентском дворце", - рассказал Душиньский.
Он добавил, что прокуратура не раскрывает содержание данных Навроцким показаний. По его словам, показания Навроцкого "будут проанализированы прокурором вместе с остальными собранными доказательствами".
Дело, о котором идет речь, было возбуждено после сообщений СМИ, согласно которым Навроцкий в качестве директора музея более полугода использовал апартаменты в гостиничном комплексе, принадлежащем музею, несмотря на то, что проживал примерно в пяти километрах от него. При этом, Навроцкий не платил за использование апартаментов.
В начале 2025 года Навроцкий на пресс-конференции заявил, что во время пандемии COVID-19 он дважды провел 10-дневный карантин в помещении, о котором идет речь. Он также отметил, что помещение использовалось для деловых встреч.
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