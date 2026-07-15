Прокуратура Польши допросила президента Навроцкого

Краткий пересказ от РИА ИИ Президента Польши Кароля Навроцкого допросила прокуратура республики.

Допрос связан с подозрением в превышении должностных полномочий при разрешении безвозмездного пользования апартаментами музея Второй мировой войны в Гданьске.

Кароля Навроцкого допросили в качестве свидетеля в Президентском дворце в Варшаве.

ВАРШАВА, 15 июл - РИА Новости. Президента Польши Кароля Навроцкого допросила прокуратура республики, сообщил журналистам пресс-секретарь прокуратуры Гданьска Мариуш Душиньский.

Представитель прокуратуры пояснил, что расследование, в рамках которого допрошен Навроцкий , связано с "подозрением в превышении должностных полномочий государственными должностными лицами, разрешившими безвозмездное пользование апартаментами, принадлежащими музею Второй мировой войны в Гданьске". Он уточнил, что Навроцкий был допрошен потому, что на тот момент занимал должность директора Музея Второй мировой войны.

"Президент Польской республики Кароль Навроцкий был допрошен в качестве свидетеля. Допрос состоялся в Варшаве , в Президентском дворце", - рассказал Душиньский.

Он добавил, что прокуратура не раскрывает содержание данных Навроцким показаний. По его словам, показания Навроцкого "будут проанализированы прокурором вместе с остальными собранными доказательствами".

Дело, о котором идет речь, было возбуждено после сообщений СМИ, согласно которым Навроцкий в качестве директора музея более полугода использовал апартаменты в гостиничном комплексе, принадлежащем музею, несмотря на то, что проживал примерно в пяти километрах от него. При этом, Навроцкий не платил за использование апартаментов.