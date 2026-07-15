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В Польше мужчина с газовым пистолетом потребовал встречи с Навроцким - РИА Новости, 15.07.2026
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11:54 15.07.2026
В Польше мужчина с газовым пистолетом потребовал встречи с Навроцким

В Польше пьяный мужчина с газовым пистолетом потребовал встречи с Навроцким

© Shutterstock/FOTODOM / FotoDaxАвтомобиль полиции в Польше
Автомобиль полиции в Польше - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / FotoDax
Автомобиль полиции в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нетрезвый 47-летний житель Остроленки пришел к президентскому дворцу в Польше и требовал встречи с главой государства.
  • У мужчины обнаружили предмет, напоминающий пистолет, он отказался его отдать, в результате чего полицейские задержали его, применив силу.
ВАРШАВА, 15 июл – РИА Новости. Нетрезвый житель Польши с газовым пистолетом пришел к президентскому дворцу и требовал встречи с главой государства, сообщает радиостанция RMF FM.
"В нетрезвом состоянии 47-летний житель Остроленки подошел к сотрудникам службы государственной охраны перед президентским дворцом, сказал, что является сторонником Кароля Навроцкого и ему очень нужна встреча с ним", - говорится в сообщении.
Офицеры заметили за поясом у мужчины предмет, напоминающий пистолет. Тот отказался его отдать.
"На место происшествия прибыли полицейские, которые, в связи с тем, что 47-летний мужчина не выполнил приказ, применили к нему силу. Мужчина был задержан. Предмет, который у него был с собой, скорее всего, газовое оружие", - говорится в сообщении.
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