В Польше мужчина с газовым пистолетом потребовал встречи с Навроцким

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нетрезвый 47-летний житель Остроленки пришел к президентскому дворцу в Польше и требовал встречи с главой государства.
- У мужчины обнаружили предмет, напоминающий пистолет, он отказался его отдать, в результате чего полицейские задержали его, применив силу.
ВАРШАВА, 15 июл – РИА Новости. Нетрезвый житель Польши с газовым пистолетом пришел к президентскому дворцу и требовал встречи с главой государства, сообщает радиостанция RMF FM.
"В нетрезвом состоянии 47-летний житель Остроленки подошел к сотрудникам службы государственной охраны перед президентским дворцом, сказал, что является сторонником Кароля Навроцкого и ему очень нужна встреча с ним", - говорится в сообщении.
Офицеры заметили за поясом у мужчины предмет, напоминающий пистолет. Тот отказался его отдать.
"На место происшествия прибыли полицейские, которые, в связи с тем, что 47-летний мужчина не выполнил приказ, применили к нему силу. Мужчина был задержан. Предмет, который у него был с собой, скорее всего, газовое оружие", - говорится в сообщении.