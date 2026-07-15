В США сделали громкое заявление о России после полета "Союз МС-29"

"Корабль "Союз МС-29" успешно доставил двоих российских космонавтов и американского астронавта на МКС, что подчеркивает прочность совместной работы США и России по запуску космических аппаратов с человеком на борту, даже не смотря на то, что отношения между странами остаются напряженными", — говорится в публикации.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала в 17:48 по московскому времени во вторник с Байконура. В 20:52 "Союз МС-29" пристыковался к МКС.

В экипаже — космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Для Дуброва и Кикиной это второй полет в карьере, для Менона — первый. Продолжительность их миссии на станции должна составить 261 сутки. В российской программе — 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.