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В США сделали громкое заявление о России после полета "Союз МС-29" - РИА Новости, 15.07.2026
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16:42 15.07.2026
В США сделали громкое заявление о России после полета "Союз МС-29"

MWM: полет "Союз МС-29" подчеркивает прочность кооперации РФ и США по космосу

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-29 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" с космодрома Байконур. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корабль "Союз МС-29" успешно доставил на МКС двоих российских космонавтов и американского астронавта, пишет Military Watch Magazine.
  • Миссия подчеркивает прочность сотрудничества России и США в космической сфере, считают журналисты издания.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Полет корабля "Союз МС-29" на МКС подчеркивает прочность кооперации России и США в космической сфере, пишет Military Watch Magazine.
«
"Корабль "Союз МС-29" успешно доставил двоих российских космонавтов и американского астронавта на МКС, что подчеркивает прочность совместной работы США и России по запуску космических аппаратов с человеком на борту, даже не смотря на то, что отношения между странами остаются напряженными", — говорится в публикации.
Журналисты также отметили присутствие главы НАСА Джареда Айзекмана во время запуска корабля: последний раз руководитель американского космического агентства посещал космодром в Байконуре в 2018 году.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала в 17:48 по московскому времени во вторник с Байконура. В 20:52 "Союз МС-29" пристыковался к МКС.
В экипаже — космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Для Дуброва и Кикиной это второй полет в карьере, для Менона — первый. Продолжительность их миссии на станции должна составить 261 сутки. В российской программе — 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-29 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Экипаж корабля "Союз МС-29" перешел на МКС
14 июля, 23:56
 
В миреРоссияСШАБайконур (город)Анна КикинаПетр ДубровНАСАРоскосмосДжаред Айзекман
 
 
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