Краткий пересказ от РИА ИИ Основательницу НКО SOS Donbass Анну Новикову задержали во Франции по обвинению в шпионаже.

15 июля в Париже должно было состояться судебное заседание по делу Новиковой, которая более полугода находится в женской тюрьме.

Евгений Поддубный назвал дело политически мотивированным и заявил, что Новикову судят за убеждения и за правду.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Герой России Евгений Поддубный, комментируя дело задержанной во Франции по обвинению в шпионаже основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой, заявил, что ее будут судить за убеждения и за правду.

Ранее федеральный омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что 15 июля в Париже состоится судебное заседание по делу россиянки, гражданской активистки Анны Новиковой. Французские власти уже более полугода держат ее в женской тюрьме по доносу Союза украинцев Франции. По словам Лантратовой, вина Новиковой заключается лишь в том, что она является основателем и вице-президентом гуманитарной организации SOS Donbass.

"Тоталитарные методы тоже вполне себе соответствуют и логике правящих европейских элит и уж тем более киевского режима. Тут-то ничего удивительного. Анна Новикова - гражданка России, и значит, Россия должна приложить все усилия, чтобы не дать ее в обиду. Новикову лишили свободы за убеждения и за то, что говорила и говорит правду", - написал Поддубный в Telegram-канале

Он отметил, что российские дипломаты принимают все необходимые и возможные меры, чтобы освободить Анну, а само дело - политически мотивированное. Активистка пыталась открыть европейцам глаза на военные преступления украинского режима, указал Поддубный.