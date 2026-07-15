Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основательницу НКО SOS Donbass Анну Новикову задержали во Франции по обвинению в шпионаже.
- 15 июля в Париже должно было состояться судебное заседание по делу Новиковой, которая более полугода находится в женской тюрьме.
- Евгений Поддубный назвал дело политически мотивированным и заявил, что Новикову судят за убеждения и за правду.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Герой России Евгений Поддубный, комментируя дело задержанной во Франции по обвинению в шпионаже основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой, заявил, что ее будут судить за убеждения и за правду.
Ранее федеральный омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что 15 июля в Париже состоится судебное заседание по делу россиянки, гражданской активистки Анны Новиковой. Французские власти уже более полугода держат ее в женской тюрьме по доносу Союза украинцев Франции. По словам Лантратовой, вина Новиковой заключается лишь в том, что она является основателем и вице-президентом гуманитарной организации SOS Donbass.
"Тоталитарные методы тоже вполне себе соответствуют и логике правящих европейских элит и уж тем более киевского режима. Тут-то ничего удивительного. Анна Новикова - гражданка России, и значит, Россия должна приложить все усилия, чтобы не дать ее в обиду. Новикову лишили свободы за убеждения и за то, что говорила и говорит правду", - написал Поддубный в Telegram-канале.
Он отметил, что российские дипломаты принимают все необходимые и возможные меры, чтобы освободить Анну, а само дело - политически мотивированное. Активистка пыталась открыть европейцам глаза на военные преступления украинского режима, указал Поддубный.
"Собирала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, призывала европейцев обратить внимание на военные преступления киевского режима. В качестве волонтера неоднократно приезжала в Донецк и Луганск с гуманитарной помощью для людей, которые живут в прифронтовых районах. Устраивала политические акции в Париже, чтобы донести нашу Правду", - добавил он.