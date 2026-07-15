Пленный ВСУ рассказал о взрыве мины после того, как ее погрызли мыши

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделение ВСУ получило противопехотную мину иностранного производства, которая оказалась хрупкой и не могла быть использована после повреждения мышами.

Мина сдетонировала сама по неизвестной причине.

КУРСК, 15 июл — РИА Новости. Противопехотная мина иностранного производства, полученная подразделением ВСУ, оказалась настолько хрупкой, что после повреждения погрызшими ее мышами сдетонировала сама, сообщил РИА Новости пленный Илья Лурин.

"У каждого по автомату своему АК-7 4, 12 пачек патронов, три гранаты и одну противопехотную мину — или финскую, или турецкую. Там такая прозрачная трубка... напоминает какую-то капельницу, один в один. И в ней вакуум. И самая большая проблема, что ее нельзя повреждать, потому что если она где-то пробьется, ее уже никак не сделаешь", — добавил пленный.

Он рассказал, что у них трубку погрызли мыши, поэтому единственную мину нельзя было использовать. В итоге она необъяснимым образом взорвалась сама.