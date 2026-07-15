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Боец ВС России назвал единственный выход для остатков ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 15.07.2026
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14:31 15.07.2026
Боец ВС России назвал единственный выход для остатков ВСУ в Константиновке

Моздок: сдача в плен остается единственным выходом для ВСУ в Константиновке

© REUTERSКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS
Константиновка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разрозненным малым группам ВСУ, оставшимся в Константиновке, командование не разрешает выйти, им остается только сдаться, сообщил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Моздок.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Разрозненным малым группам ВСУ, оставшимся в Константиновке, командование не разрешает выйти, им остается только сдаться, сообщил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Моздок.
Глава ДНР Денис Пушилин 11 июля сообщал РИА Новости, что разрозненные группы ВСУ все еще могут оставаться в освобожденной Константиновке.
"Сейчас в городе (в Константиновке - ред.) идет зачистка самого города от малых разрозненных групп, которые там еще остались, которым командование не разрешает выходить, и они, в принципе, не смогут оттуда, скорее всего, выйти. Им осталось только сдаться", - приводит слова военнослужащего Минобороны РФ.
Командир батальона отметил, что подразделения российских войск развивают свое наступление, стремясь "обрезать" противника и поскорее подойти к Краматорску.
Константиновка - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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