Боец ВС России назвал единственный выход для остатков ВСУ в Константиновке

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Разрозненным малым группам ВСУ, оставшимся в Константиновке, командование не разрешает выйти, им остается только сдаться, сообщил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Моздок.

"Сейчас в городе (в Константиновке - ред.) идет зачистка самого города от малых разрозненных групп, которые там еще остались, которым командование не разрешает выходить, и они, в принципе, не смогут оттуда, скорее всего, выйти. Им осталось только сдаться", - приводит слова военнослужащего Минобороны РФ.