Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разрозненным малым группам ВСУ, оставшимся в Константиновке, командование не разрешает выйти, им остается только сдаться, сообщил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Моздок.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Разрозненным малым группам ВСУ, оставшимся в Константиновке, командование не разрешает выйти, им остается только сдаться, сообщил командир мотострелкового батальона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Моздок.
Глава ДНР Денис Пушилин 11 июля сообщал РИА Новости, что разрозненные группы ВСУ все еще могут оставаться в освобожденной Константиновке.
"Сейчас в городе (в Константиновке - ред.) идет зачистка самого города от малых разрозненных групп, которые там еще остались, которым командование не разрешает выходить, и они, в принципе, не смогут оттуда, скорее всего, выйти. Им осталось только сдаться", - приводит слова военнослужащего Минобороны РФ.
Командир батальона отметил, что подразделения российских войск развивают свое наступление, стремясь "обрезать" противника и поскорее подойти к Краматорску.