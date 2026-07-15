Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал заявления о якобы планируемых атаках на Литву страшилками - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 15.07.2026 (обновлено: 13:19 15.07.2026)
Песков назвал заявления о якобы планируемых атаках на Литву страшилками

Песков назвал слова о якобы планируемых атаках на Литву свежими страшилками

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков назвал заявления из Литвы об атаках, якобы планируемых Россией, свежей порцией страшилок.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал свежей порцией страшилок заявления из Литвы о том, что РФ якобы планирует атаки на инфраструктуру.
Ранее портал Delfi со ссылкой на интервью президента Литвы Гитанаса Науседы литовскому информационному агентству BNS сообщал, что, по словам Науседы, Россия якобы планирует удары по критической инфраструктуре прибалтийской страны.
"Вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заявлениях президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы планируемых со стороны РФ атаках на литовскую инфраструктуру.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Лондон не справляется с нагнетанием "российской угрозы", заявило посольство
13 июля, 18:50
 
В миреРоссияЛитваДмитрий ПесковГитанас Науседа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала