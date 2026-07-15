Песков назвал заявления о якобы планируемых атаках на Литву страшилками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков назвал заявления из Литвы об атаках, якобы планируемых Россией, свежей порцией страшилок.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал свежей порцией страшилок заявления из Литвы о том, что РФ якобы планирует атаки на инфраструктуру.
Ранее портал Delfi со ссылкой на интервью президента Литвы Гитанаса Науседы литовскому информационному агентству BNS сообщал, что, по словам Науседы, Россия якобы планирует удары по критической инфраструктуре прибалтийской страны.