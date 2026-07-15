Песков оценил ситуацию с паводком в Свердловской области

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Региональные власти и МЧС в Свердловской области принимают все необходимые меры на фоне сложившейся в регионе паводковой ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. В пресс-службе ГУМЧС Свердловской области в среду сообщили, что свыше 360 жилых домов и более 1,5 тысяч приусадебных участков находятся в зоне подтопления в регионе из-за паводка.