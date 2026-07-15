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Песков оценил ситуацию с паводком в Свердловской области - РИА Новости, 15.07.2026
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13:07 15.07.2026
Песков оценил ситуацию с паводком в Свердловской области

Песков: в Свердловской области принимают все необходимые меры из-за паводка

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиСотрудники МЧС России во время ликвидации последствий дождевого паводка
Сотрудники МЧС России во время ликвидации последствий дождевого паводка - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Сотрудники МЧС России во время ликвидации последствий дождевого паводка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Региональные власти и МЧС Свердловской области принимают необходимые меры в связи с паводковой ситуацией.
  • Более 360 жилых домов и более 1,5 тысяч приусадебных участков находятся в зоне подтопления в Свердловской области из-за паводка.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Региональные власти и МЧС в Свердловской области принимают все необходимые меры на фоне сложившейся в регионе паводковой ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока, собственно, региональные власти принимают все необходимые меры, региональные органы МЧС тоже принимают меры. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия", - сказал Песков журналистам.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. В пресс-службе ГУМЧС Свердловской области в среду сообщили, что свыше 360 жилых домов и более 1,5 тысяч приусадебных участков находятся в зоне подтопления в регионе из-за паводка.
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
В Свердловской области затопило семь мостов
29 июня, 23:30
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияЕкатеринбургДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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